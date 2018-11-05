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CHP'den karikatür kitapçıkları

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

CHP, "Hayata Geçirilmesi Gereken 13 Madde" ve "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 9 Soru" başlıklı karikatür kitapçıkları hazırlattı

CHP, "Hayata Geçirilmesi Gereken 13 Madde" ve "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 9 Soru" başlıklı karikatür kitapçıkları hazırlattı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, kitapçıklarda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ekonomik krizden çıkış için önerdiği 13 madde ve bu süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği 9 soru karikatürleştirildi.

Kitapçıklarda yer alan karikatürlerin bir kısmı "Leman" dergisinin eski sayılarından alındı, bir kısmı ise özel olarak çizildi. Daha önce yayımlanan karikatürleri Kılıçdaroğlu'nun seçtiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun karikatürlerinin de yer aldığı kitapçıkların parti örgütlerine gönderilerek 81 ilde vatandaşlara ulaştırılması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karikatür Kitapçık

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