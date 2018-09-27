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CHP'den Katar uçağının iadesi için kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

CHP'den Katar uçağının iadesi için kanun teklifi

CHP, Katar'ın Türkiye'ye hibe ettiği uçağın iadesi için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, "Katar Devleti Tarafından Cumhurbaşkanlığı Filosuna Hibe Olarak Verilen Uçağın İadesi Hakkında Kanun Teklifi" adını taşıyor.

Teklifle, Katar'dan hibe olarak alınan Boeing 747-8ZV(BBJ) model uçağın, teklifin yasalaşmasından itibaren 15 gün içerisinde iade edilmesi isteniyor.

Teklifin gerekçesinde, "Katar Emiri tarafından Cumhurbaşkanına hediye edildiği" ifadelerinin, Türkiye açısından küçük düşürücü olduğu savunularak, "İleride Katar Emiri ülkemizden bir talepte bulunursa, devletimize ait bir varlığı satın almak isterse hediye edilen uçağın etkisinin olup olmayacağını merak ediyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlığımız için mücadele etmiş, hayatını bu amaç uğruna feda etmiş şehitlerimizin aziz hatırası büyük yara almıştır. " denildi.

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CHP Grup Başkanvekilleri kanun teklifi Katar uçağı

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