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CHP'den, Kılıçdaroğlu'na saldırı olayı ile ilgili suç duyurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve ilgili emniyet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve ilgili emniyet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki bir grup CHP'li, suç duyurusu dilekçelerini Ankara Adliyesi'nde savcılığa teslim etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Özkoç, Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve bazı emniyet yetkilileri hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Özkoç, saldırıya ilişkin ihmali bulunan kişiler hakkında hem CHP adına hem de CHP grubu olarak suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılmadan önce koruma polislerince emniyete bilgi verildiğini söyleyen Özkoç, buna rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını ileri sürdü. Özkoç, şöyle konuştu:
"Emniyete bildirim yaptığını söylediğimiz kişi kimdir? Polis memurudur, yani kamu görevlisidir. Yalan söylüyorsa derhal hakkında işlem başlatılsın. Bunu nasıl tespit edebilirler? Koruma memuru, arama kaydını göstererek 'saat 10.03'te Ankara Emniyet Şube Amirliğini arayarak, oraya bildirdim' diyor. Ses kayıtları ellerinde mi? Ellerinde. O dakikada telefonla kim aramış biliniyor mu? Biliniyor. Gereğini yapsınlar."
Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini, ilgili yasa kapsamında suç işlediğini kaydetti.

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