CHP'den Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuru

CHP, "seçmenlerin kişisel verilerinin kanuna aykırı şekilde ele geçirildiği" iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla yapılan başvuruda, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul seçimlerinin adeta yılan hikayesine dönüştüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bazı ilçe belediye başkanlığı seçimlerine yönelik AK Parti ve MHP'nin günler süren itirazları nedeniyle oyların defalarca sayıldığı belirtildi. Başvuruda, iki partinin sonu gelmez itirazlarının, AK Parti'nin 16 Nisan'da bavullar eşliğinde yaptığı ve adeta görsel şova dönüştürdüğü olağanüstü itiraz dilekçesine delil aramak için olduğunun sonradan anlaşıldığı savunuldu. AK Parti'nin itiraz dilekçesinden ve parti yetkililerinin kendi beyanlarından, hiçbir partiyle paylaşılmayan kısıtlı, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin listesinin devletin tüm imkanlarını kullanan AK Parti tarafından elde edildiğinin kolayca anlaşıldığı belirtilen başvuruda, "Eşit şartlarda yarışılması esas olunan seçim sürecinde, CHP ya da diğer partilerle paylaşılmayan verilerin bir siyasi partinin erişimine açılması kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Başvuruda, AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde kısıtlı, hükümlü ve tutukluların yanı sıra zihinsel engellilerin sayısına da yer verildiğine değinilerek, AK Parti iktidarı tarafından devlet hastanesi raporlarına erişildiğinin, kişisel sağlık verilerinin elde edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. - "Kamu gücünü kullanarak elde etti" Başvuruda, 31 Mart seçimlerini izleyen günlerde, seçim güvenliği tartışmalarının ve gündeminin gölgesinde kalmış olsa da kişisel verilerin gizliliği ve kişisel sağlık verilerinin mahremiyetinin ihlal edildiği, bu verilerin Sağlık Bakanlığından alındığının ortada olduğu ileri sürüldü. Kısıtlı, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin TC kimlik numaralarının bulunduğu ekli listelerin ise Adalet Bakanlığından temin edildiğinin açık olduğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz imzalı aynı dilekçede, sandık başkanı ve memur üye olarak görev yapamayacak sandık kurulu üyelerinin listesinin detaylı bir biçimde iletildiği anımsatıldı. Sandık kurulu başkan ve üyelerine ait TC kimlik numaralarını içerir listenin İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı kanalıyla AK Parti'ye iletildiği, AK Parti'nin de bu listeyi başka kamu kurumlarına ileterek, bu isimlerin çalışıp çalışmadıkları ve SGK kaydı bulunup bulunmadığı biçimindeki verileri kamu gücünü kullanarak elde ettiğinin anlaşıldığı savunuldu.