CHP'den Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ikinci başvuru

CHP, "31 Mart seçimleri öncesi farklı siyasi partilerden belediye meclis üyesi adaylarının kişisel verilerinin bazı basın yayın kuruluşlarına servis edildiği" iddiasıyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ikinci kez başvurdu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla, 31 Mart seçimleri öncesi kanuna aykırı biçimde terör örgütleriyle ilişkileri olduğu iddiasıyla bazı basın yayın kuruluşlarına doğum yerleri, dernek üyelikleri ve katıldıkları toplantılar servis edilen farklı siyasi partilerden belediye meclis üyesi adayları hakkında Kurula başvuruda bulunuldu.

Başvuruda, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinden önce, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın gazete, televizyon ve internet sitelerinde Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisinin belediye meclis üyelerinin kişisel verilerinin yer aldığı bir listenin "İşte CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin PKK ile bağlantılı adayları" başlığıyla yayımlandığı anımsatıldı.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim öncesindeki belediye başkan ve belediye meclis üyesi adaylarının terör örgütleri ile bağlantılarını bildiklerini iddia eden sert söylemi göz önüne alındığında bu haberin kaynağının İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlığı olduğunun tahmin edildiği" ileri sürülen başvuruda, şu ifadelere yer verildi: