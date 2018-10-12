Gaytancıoğlu, "Maliyeti 2 bin 200 olan bir üründe neden üreticinin alınterinin karşılığı görünmek istenmez? Temel gıda maddelerinde neden böyle yapıyorsunuz, neden sürekli ithalatçı ülke konumuna geliyoruz, neden Türkiye'nin üretim potansiyelini harekete geçirmiyorsunuz?" diye sordu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, her ürün için nitelikli ve tutarlı tarım politikası izlenmemesi halinde Türkiye'yi kıtlığın beklediğini bildirdi.

AK Parti'nin tüm ürünlerde sınıfta kaldığını, mısır, arpa, buğday, tütün, soya, yağlı tohum bitkilerinin ithal edildiğini öne süren Gaytancıoğlu, "Neden çiftçiye daha fazla destek vermeyi düşünmez? Çeltikte 10 kuruş destekleme var. Neden bu 40 kuruşa çıkartılmıyor? Tarımsal kredilerde niye yapılandırma söz konusu değil? Çiftçinin bankalara borcunu yapılandırmayı düşünüyor musunuz? Bankalara borçlarının faizini silmeyi düşünüyor musunuz? " diye konuştu.

Her ürün için nitelikli ve tutarlı tarım politikası izlenmemesi halinde Türkiye'yi kıtlık beklediğini belirten Gaytancıoğlu, Atatürk'ün "efendi" dediği çiftçiye, efendi gibi davranmak, küstürmemek, borçlandırmamak, çocuğunun da çiftçi olmasını sağlamak gerektiğini, Türkiye'de yetişmesi mümkün olan ve verimli şekilde yetişen bütün tarım ürünlerinde ithalatın durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

