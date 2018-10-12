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CHP'den "kıtlık" uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu: - "Her ürün için nitelikli ve tutarlı tarım politikası izlenmez ise Türkiye'yi kıtlık bekliyor"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, her ürün için nitelikli ve tutarlı tarım politikası izlenmemesi halinde Türkiye'yi kıtlığın beklediğini bildirdi.

Gaytancıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kişi başına 7-8 kilogram pirinç tüketildiğini, Türkiye'nin çeltikte kendine yetmediğini, ithalat yaptığını, tüketimin yaklaşık yüzde 30'unun ithal ürünlerden oluştuğunu belirtti.

Edirne'nin, Türkiye çeltik üretiminin yüzde 60'ını tek başına karşıladığına işaret eden Gaytancıoğlu, Ergene Nehri'nin kirliliği nedeniyle bölgede çeltik ekiminin azaldığını, bunun ithalatın artması anlamına geldiğini anlattı.

Gaytancıoğlu, TMO'nun, çeltikteki düşük fiyatlar karşısında piyasaya müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Çeltik üretiminin zorluğuna değinen Gaytancıoğlu, bunun yanı sıra pirinç haline gelene kadar ciddi anlamda girdi; akaryakıt, gübre, iş gücü kullanıldığını kaydetti.

Gaytancıoğlu, "Maliyeti 2 bin 200 olan bir üründe neden üreticinin alınterinin karşılığı görünmek istenmez? Temel gıda maddelerinde neden böyle yapıyorsunuz, neden sürekli ithalatçı ülke konumuna geliyoruz, neden Türkiye'nin üretim potansiyelini harekete geçirmiyorsunuz?" diye sordu.

AK Parti'nin tüm ürünlerde sınıfta kaldığını, mısır, arpa, buğday, tütün, soya, yağlı tohum bitkilerinin ithal edildiğini öne süren Gaytancıoğlu, "Neden çiftçiye daha fazla destek vermeyi düşünmez? Çeltikte 10 kuruş destekleme var. Neden bu 40 kuruşa çıkartılmıyor? Tarımsal kredilerde niye yapılandırma söz konusu değil? Çiftçinin bankalara borcunu yapılandırmayı düşünüyor musunuz? Bankalara borçlarının faizini silmeyi düşünüyor musunuz? " diye konuştu.

Her ürün için nitelikli ve tutarlı tarım politikası izlenmemesi halinde Türkiye'yi kıtlık beklediğini belirten Gaytancıoğlu, Atatürk'ün "efendi" dediği çiftçiye, efendi gibi davranmak, küstürmemek, borçlandırmamak, çocuğunun da çiftçi olmasını sağlamak gerektiğini, Türkiye'de yetişmesi mümkün olan ve verimli şekilde yetişen bütün tarım ürünlerinde ithalatın durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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