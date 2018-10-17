CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçinin örgütlü olmasını sağlayıp, kooperatif ve birlik üzerinden üretimi yönlendirmezseniz, desteklemeleri artırmazsanız, komisyonculuğu da kaldırsanız, tek tek her üreticinin başına jandarma da koysanız ortada üreten bir adam bulamayacaksınız." dedi. Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gıda, tarım ve mera kanundaki değişikliğe değindi. Orhan Sarıbal, dün halkevlerine operasyon yapıldığını belirterek, Ankara'da 4 halkevinin başkanının gözaltına alındığını söyledi. Sarıbal, "Savcıları göreve çağırıyoruz. Şubeler, kurumlar arandığında kurum yetkilileri ya da avukatların orada olması lazım. Bu olmuyorsa sizin yarın göstereceğiniz deliller aslında size dair bir suç üstüdür. Böyle aramaların tümü gayri yasaldır, gayri hukukidir." diye konuştu. Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında hapis kararı verilen ve denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'in 6 aylık erteleme süresinin 31 Ekim'de biteceğini belirten Sarıbal, Çelik'in cezaevine girmemesini ve Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurusunu incelemesini istedi.

- "Gıda temel insan hakkıdır" Sarıbal, dün Dünya Gıda Günü olduğunu hatırlatarak, "Gıda, temel insan hakkıdır. Bu ülkede ve dünyada insanlığın temel hakkı olan gıda yeterli ve dengeli olarak insanlara ulaşmalı." dedi. Dünya Gıda Örgütünün açıklamalarında, dünyada gıdanın adaletsiz, eşitsiz dağıtıldığını bildirdiğine vurgu yapan Sarıbal, dünyadaki tohum ticaretinin yüzde 65'inin, tarım kimyasalları ticaretinin yüzde 84'ünün, gübre ticaretinin yüzde 21'inin, hayvan sağlığı ilaçları ticaretinin yüzde 56'sının ve tarım makineleri ticaretinin yüzde 54'ünün sadece 4 ulus ötesi şirket tarafından yapıldığını söyledi. Dünyada şu anda 830 milyon insanın her gün yatağa aç girdiğine değinen Sarıbal, "Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. 10 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Bu topraklarda yaklaşık 800 bin insan her gece karnı aç yatağa giriyor. Bu ülkede üretmeyen bir toplum haline geldik. Tamamen birçok üründe, gıdada dışa bağımlıyız." iddiasında bulundu. Tarım ürünleri ile üretici fiyat endeksinin açıklandığını, ağustos ile eylül ayı arasındaki fiyat farkının 3,68 olarak bulunduğunu belirten Sarıbal, "TÜİK'in açıkladığı rakamların tümünde çok dar, gerçeklerden uzak bir modelleme veriliyor. Gıda fiyatlarının çok daha yukarıda olduğunu biliyoruz. Ciddi fiyat artışlarının olduğunu biliyoruz. Fiyatlara yansımamasının bir nedeni, ürünlerin birçoğu 2018'in ilk aylarındaki fiyatlar. Üretim maliyetleri oraya yansımadı. Gelecek yıl 2019'da ürünlerin birçoğu piyasaya çıkacak. Asıl ürün maliyetlerinin fiyatlara yansımasını o zaman göreceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin şeker pancarı üreticileri için önlem alması çağrısında bulunan Sarıbal, aksi durumda gelecek yıl şeker pancarı ekilmeyeceğini ileri sürdü. Sarıbal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "hal yasasının uygulamaya koyulacağı ve komisyonculuğun tarihe karışacağı" yönündeki açıklamalarına değinerek, şunları söyledi: "Ben köylü bir vatandaşım. Bizim hayatımız hallere mal göndermekle başladı. Bizim ürünlerimiz hallerde zaman zaman çöpe gider. Hallere fiyatın yüksekliğinde müdahale ettiğinizde, hal masrafları ve nakliye masraflarımızı düşürmezseniz, çiftçinin örgütlü olmasını sağlayıp, kooperatif ve birlik üzerinden üretimi yönlendirmezseniz, desteklemeleri artırmazsanız, komisyonculuğu da kaldırsanız, tek tek her üreticinin başına jandarma da koysanız ortada üreten bir adam bulamayacaksınız. Üretim olmazsa ithalatla bir yere kadar götürürsünüz." Büyük marketler ve karteller yasasını çıkarmadan hiçbir sonuca varılamayacağını, bu işten yine çiftçinin zararlı çıkacağını savunan Sarıbal, bu konuda fikirlerinin sorulmasını talep etti.