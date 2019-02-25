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CHP'den "krizin etkileri" araştırması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Asgari ücretle geçinen ailelerin 2018 yılında çocuklarının kırtasiye malzemeleri için yaptıkları harcama oranı 2017 yılına göre ortalama 2 kat artmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretle geçinen ailelerin 2018'de çocuklarının kırtasiye malzemeleri için yaptıkları harcamanın 2017'ye göre ortalama 2 kat arttığını belirtti.

Ağbaba, "ekonomik krizin çalışanların çocukları üzerine etkisi" konulu araştırmasına ilişkin sonuçları yazılı açıklama ile paylaştı.

Döviz krizine bağlı yaşanan ekonomik krizin, tüm yaşam ihtiyaçları üzerinde etkisini hissettirdiğini, özellikle asgari ücret ile geçinen vatandaşların çocuklarının krizden etkilenmeye devam ettiğini savunan Ağbaba, ailelerin cebindeki yangının "okul masrafları" için büyüdüğünü, geçen yıla göre artış gösteren kırtasiye malzemelerinin, ailelerin çocukları için daha fazla masraf yapmalarına neden olduğunu vurguladı.

Krizin sadece mutfağı değil, asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanın okul çağındaki çocuklarını da etkilediğine işaret eden Ağbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2017'de eylül ayında ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları masraf ortalama 275 lirayı bulurken bu yıl okulların ilk başlangıcında ailelerin çocukları için yapması gereken masraf ortalama 408 lirayı bulmuştur. 2017 yılı ile 2018 yılı arasında bir kıyaslama yapıldığında kırtasiye malzemelerinin her birinde ortalama 1,5-2,5 kat oranında artış söz konusudur. Fiyat artışlarına bağlı olarak da ailelerin çocukları için yaptıkları harcama her bir kırtasiye ürünü için 2017 yılına göre en az 1,5 kat oranında artmıştır. Ayrıca ilköğretim dışında öğrencilerin okul derslerine ek olarak kullandıkları yardımcı kaynaklarda da fahiş artışlar meydana gelmiştir. Asgari ücretle geçinen aileler 2018'de çocuklarının kırtasiye malzemeleri için yaptıkları harcama oranı 2017'ye göre ortalama 2 kat oranında artmıştır."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba kırtasiye malzemeleri

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