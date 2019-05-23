HABER

CHP'den Kürecik Üssü açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Madem ABD Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa Kürecik Üssü'yle ilgili karar alacaksınız, şayet samimiyseniz ABD'nin kararını niye bekliyorsunuz? İçine girmenize bile izin verilmeyen üssü kapatın, neyi bekliyorsunuz?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Kürecik Üssü'nün ABD'nin yaptırımlarına karşı pazarlık malzemesi yapılamayacağını ve Türkiye için tehdit olan üssün derhal kapatılması gerektiğini savundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, "Kürecik Füze Kalkanı"nın NATO kılıfına bürünmüş bir ABD üssü olduğunu, ABD'nin yaptırımlarına karşı üssün kapatılmasının gündeme gelmesinin ise inkar edilen bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.

Üssün tek amacının İran ve çevresinde bulunan ülkelerin İsrail'e karşı herhangi bir hava tehdidinde savunma görevi görmesi olduğunu, menfaatler ters düştüğünde ise Kürecik'in Türkiye'ye karşı kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda Kürecik ile ilgili yaptığımız tüm başvurulara, AKP Hükümeti üssün NATO üssü olduğunu dile getirerek cevap vermişti. Ancak Milli Savunma Bakanı, ABD'nin yaptırımlarına karşı İncirlik ve Kürecik üsleriyle ilgili gerekli tedbirleri alacaklarını söyleyerek, üssün ABD üssü olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu. Madem ABD Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa Kürecik Üssü'yle ilgili karar alacaksınız, şayet samimiyseniz ABD'nin kararını niye bekliyorsunuz? İçine girmenize bile izin verilmeyen üssü kapatın, neyi bekliyorsunuz?"

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Bakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldıBakan Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı
Erdoğan: İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettirErdoğan: İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir
Anahtar Kelimeler:
CHP Veli Ağbaba

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir

Erdoğan: İş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Son dakika: Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama

Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 17 yıl hapis talebi

Canan Kaftancıoğlu için 17 yıla kadar hapis talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.