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CHP'den "kütüphane sayısına" ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: - "2003-2018 arasında Türkiye'de kütüphane sayısı yüzde 14 azaldı. 2003 yılında bin 350 olan kütüphane sayısı 2018 itibarıyla bin 162'ye geriledi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "2003-2018 arasında Türkiye'de kütüphane sayısı yüzde 14 azaldı. 2003 yılında bin 350 olan kütüphane sayısı 2018 itibarıyla bin 162'ye geriledi." ifadelerini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, 11'inci Kalkınma Programı'nda kültür alanının "bütçenin masraf" kalemi olarak görüldüğünü savundu.

Sosyal refahı artırmak yerine "yandaş vakıflar" üzerinden sanat ve düşün alanını kontrol altında tutmak isteyen iktidarın, kültür alanını sadece maneviyat üzerinden tanımladığını öne süren İlgezdi, toplumsal kültürün inşasında mihenk taşı olan kütüphanelere kalkınma planında iki kısa madde ayrılmasının, kalkınma planının ruhunu ortaya koyduğunu belirtti.

Cehalete karşı savaşta en önemli mevzilerin başında gelen kütüphanelerin çeşitliliği, sayısı ve niteliğinin, bir ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesini gösterdiğine işaret eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"2003-2018 arasında Türkiye'de kütüphane sayısı yüzde 14 azaldı. AKP döneminde Türkiye genelinde 188 kütüphanenin kapısına kilit vuruldu. 2003 yılında bin 350 olan kütüphane sayısı 2018 itibarıyla bin 162'ye geriledi. Veriler, AKP iktidarı döneminde Kırşehir, Karaman, Afyonkarahisar ve Konya'daki kütüphanelerin yarısının kapandığını gösteriyor. Öte taraftan 922 ilçenin 121'inde kütüphane bulunmuyor. 16 yılda 15 defa eğitim sistemini değiştiren AKP iktidarında kütüphanesi olmayan binlerce okul olduğu dikkat çekiyor."

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelindeki 65 bin 568 okuldan yalnızca 29 bin 690'ında kütüphane bulunduğunu aktaran İlgezdi, kütüphanesi olmayan bu 35 bin 874 okulda eğitim gören öğrencilerin ne derecede bilimsel ve analitik eğitim aldıkları ayrıca bir tartışma konusu olduğuna işaret etti.

İlgezdi, 9'u büyükşehir toplam 26 ilde 2003'e göre 2018 yılında kütüphaneye giden kişi sayısının 1 milyon 982 bin 992 kişi azaldığını bildirdi.

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