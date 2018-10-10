CHP'den LGBTİ etkinliklerinin yasaklanmasına kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Valiliği'nin Türkiye Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (LGBTİ) etkinliklerine yönelik yasağını kınadıklarını bildirdi.
Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, LGBTİ'nin tüm sosyal etkinliklerinin "toplumsal hassasiyetler" gibi muğlak nedenlerle, hukuka aykırı olarak yasaklandığı değerlendirmesinde bulundu.
Her geçen gün toplumdan dışlanan, eğitim, çalışma, sağlık hatta yaşama hakkından bile mahrum bırakılan LGBTİ'lerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu öne süren Gökçen, LGBTİ'lerin her geçen gün medya ve siyasetçiler tarafından nefret söylemine maruz kaldıklarını iddia etti.
Gökçen, "Ankara Valiliği'nin LGBTİ etkinliklerine yönelik yasağını kınıyoruz. Valiliğin yasağı nefret suçlarına zemin hazırlıyor. Etkinliklerini yasaklasanız da, kabul etseniz de, etmeseniz de, LGBTİ'ler vardır." ifadesini kullandı.
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