CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Türkiye ekonomisinin sokulduğu bu kriz içerisinde, artık ücretlerin aylık olarak enflasyona uyum sağlaması gerekmektedir. Hem asgari ücretlinin hem özel sektör hem kamu çalışanlarının aylıkları her ay enflasyon oranında artırılmalıdır." dedi.

Erdoğdu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 2,3, yıllık olarak da 17,9 oranında arttığını belirtti.

Bu rakamları inandırıcı bulmadıklarını ifade eden Erdoğdu, TÜİK'in daha önce büyüme rakamlarında yaptığı manipülasyonları, enflasyon ölçerken de yaptığını savundu.

Erdoğdu, milyonlarca ücretli çalışanın maaşlarının enflasyon oranında artırıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"TÜİK'in hükümetin gözüne girmek amacıyla enflasyon oranlarını makyajlaması, düşük göstermesi milyonlarca insanın rızkını çalmak anlamına gelmektedir. TÜİK yetkililerini, enflasyonu doğru ölçmek ve açıklamak konusunda uyarıyoruz. Türkiye'de çalışanların ücretleri enflasyon oranında artırılmaktadır. En son kamu çalışanlarına, 'Bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3 artacağı ve maaşlarında yüzde 3,5 zam yapılacağı' söylenmişti. Şu an itibarıyla bir ay içerisinde neredeyse 6 aylık enflasyon gerçeklemiş ve ücretli çalışanlar enflasyon altında ezilmiştir. Türkiye ekonomisinin sokulduğu bu kriz içerisinde, artık ücretlerin aylık olarak enflasyona uyum sağlaması gerekmektedir. Yani aylık olarak 'Eşel/Mobil sistemine' geri dönülmeli, hem asgari ücretlinin hem özel sektör hem kamu çalışanlarının aylıkları her ay enflasyon oranında artırılmalıdır."