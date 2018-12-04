CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, madencilik sektöründe yer altında çalışan işçilerin ücretinin asgari ücretin üç katından az olmamasını öngören kanun teklifi verdi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifine göre, madencilik sektöründe yer altında çalışan işçilerin ücreti, asgari ücretin üç katından az olamayacak.

Teklifin gerekçesinde, asgari ücretin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirleneceğinin hüküm altına alındığı anımsatılarak, Türkiye'de tek bir asgari ücretin belirlendiği, sektörlere ve bölgelere göre bir ayrımın söz konusu olmadığı belirtildi. Farklı iş kollarında iş yükünün ağırlığından kaynaklanan adaletsizlikler oluştuğu öne sürülen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Yer altında çalışan maden işçileri diğer iş kollarına göre daha ağır şartlarda çalışmakta ve emeklerinin karşılığı olan ücreti alamamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre 'çok tehlikeli' sınıfta yer alan taş kömürü ve linyit madenciliği sektörü için ayrı bir asgari ücret sistemi belirlenmesi gerekmektedir. Kanun teklifimiz ile yer altında çalışan maden işçilerinin ücretlerinin, asgari ücretin üç katından az olamayacağı hüküm altına alınmış olacaktır."

