CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İşsiz sayısında ciddi bir artışın görüldüğü bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 704 bin kişi azaldı. Yani, işsizlikteki artışın büyük kısmı daha önce iş sahibi olduğu halde işini kaybedenlerden geldi." ifadelerini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı işsizlik rakamlarına göre işsiz sayısının son bir yılda 1 milyon 334 bin artarak 4 milyon 544'e çıktığını belirtti.

Aynı dönemde işsizlik oranının 3,9 puanlık artışla yüzde 14,1'e ulaştığını kaydeden Öztrak, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizliğin ise yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"İşsiz sayısında ciddi bir artışın görüldüğü bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 704 bin kişi azaldı. Yani, işsizlikteki artışın büyük kısmı daha önce iş sahibi olduğu halde işini kaybedenlerden geldi. Son bir yılda işsizler ordusuna katılan her 100 kişiden 53'ü daha önce iş sahibi olup da şimdi işsiz kalanlardan oluştu. Rakamlar, Türkiye'de çalışan sayısının yıllık olarak son 5 aydır düştüğünü gösteriyor. İşsiz sayısı ise mevcut seride ilk kez 4 ay üst üste bir milyondan fazla artıyor. Böyle bir durum daha önceki kriz dönemlerinde bile görülmedi."