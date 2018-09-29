CHP'den 'Mckinsey' açıklaması 2

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gerçekleştirdiği Amerika ziyaretinin ardından yaptığı 'Mckinsey' şirketİ ile çalışacakları yönündeki açıklamaya CHP'den tepki geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu gerçekten Türk ekonomi yönetiminin vesayet altına alınmasıdır. Türk bürokratlarının da şevkini kırar. O nedenle bu projeden vazgeçilmesi lazımdır. Bu işleri denetleyecek bir sürü yerli firma var" dedi.

TBMM 27. Dönem 1'inci Çalışma Değerlendirme Toplantısı için Bolu'da bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bürokrasisi olduğunu söyledi. Öztrak, "Mckinsey, Türkiye Cumhuriyet hazinesine kayyum olarak atanmıştır. İyi ki AKP iktidarının şöyle bir huyu var. New York’ta doğruları söylüyorlar. Ankara’ya gelince şaşıyorlar. Bu çerçevede de bu Mckinsey şirketi ile ilgili açıklamayı damat yaptı. Buna baktığımız zaman açıkçası Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bürokrasisi var. Bu bürokrasi yıllardan beri bu ülkeye hizmet ediyor. Ama bu bürokrasiyi bir yana bırakıyorsunuz. Dışarıdan bir danışmanlık şirketine bu işleri veriyorsunuz. Bu yönetim kurullarına yapılan atamalar. Bakanlığa damadın atanması. Yine bu şirketin getirilip danışman olarak tutulması. Türkiye’nin adeta bir aile şirketi gibi yönetildiğini gösteriyor" dedi.