CHP'den 'Mckinsey' açıklaması(3)

ENGİN ÖZKOÇ İKİNCİ GÜNÜ DEĞERLENDİRDİ Abant Tabiat Parkı’nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla düzenlenen CHP TBMM Grubu 27'nci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısının ikinci gününde milletvekilleri hem kendi bölgeleriyle ilgili, hem de yerel yönetimlerle ilgili çalışmaların nasıl ilerleyeceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 3 gün sürecek olan toplantıların ikinci gününde gelinen aşama ve alınan kararlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. 'ÜLKEMİZ HIZLA İTİBARSIZLAŞTIRILMAKTA' Özkoç, toplantıda CHP’li milletvekillerinin Türkiye’nin ayrıştırıldığı konusunda hemfikir olduklarını ifade ederek, “Milletvekillerimizin ortak görüşü, hızla ayrıştırıldığı konusunda hemfikir olmuşlardır. Ülkemiz, tüm dünyadan dışlanan bir ülke haline getirilmektedir. Hatta son şampiyonanın dahi ülkemizdeki hukuksal ve adaletsizliği, insan haklarını göstererek bize verilmeyişinin çok acı bir tablo olduğunu ifade etmişlerdir. Ülkemiz hızla itibarsızlaştırılmaktadır. Hatta bunun sonuçları doğrultusunda bütün milletvekillerimiz, ülkemizin yoksullaştırıldığını ve ülkenin artık batma noktasına geldiği konusunda hemfikir olmuşlardır” dedi. 'SORUNUN YÖNETENLER OLDUĞU, MİLLETE ANLATILACAK' CHP'li vekillerin Türkiye'yi dolaşıp, asıl sorunun ülkeyi yönetenler olduğunu millete anlatacağını belirten Engin Özkoç, “Herkes kendisini ve ailesini kurtarmaya çalışıyor Türkiye’de. 'Öyleyse bizler Türkiye için kırmızı alarm veriyor ve harekete geçiyoruz' dediler. CHP ne yapacak? Hiçbir siyasi ayrım yapmadan, birlik ve beraberliğimizin tesisi için ortak mücadele azmimizi, ülkemizin bütününe yayacağız. Bunun için tüm milletvekilleri bu akşamdan itibaren yurdun 4 bir yanına dağılarak görevli kılınacak ve milletimizle buluşacaktır. Ayrıştırıcı bir dil asla kullanılmayacaktır. Sorunun Türkiye değil, Türkiye’yi yönetenler olduğunu siyasi ayrım yapmadan milletimize anlatacaktır. Yerel seçimlerin milletimizin ve ülkemizin gidişatının geriye döndürülmesi için bir fırsat olduğunu milletimize anlatacaklardır. Pazartesi günü Meclis açılıyor. Türkiye, TBMM’nin tekrar milletin meclisi olması, sarayın meclisi olmaması için CHP milletvekilleri tek bir yürek ve birlik beraberlik içerisinde mücadelelerine devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı. 'TABANDA BİRLEŞECEĞİZ' Toplantıda yapılan değerlendirmede, tabanda birleşilmesi gerektiği kararına vardıklarını anlatan Engin Özkoç, şöyle devam etti: "Burada yaptığımız değerlendirmeler, artık meselenin bir siyasi partinin başarısı olmaktan çıktığını göstermektedir. Türkiye hepimizin. Gerçekten biz Türkiye’de bir gemide yaşıyorsak, o zaman AKP’li seçmen demeden, MHP’li seçmen demeden, HDP’li, CHP’li, İYİ Partili seçmen demeden hangi görüşte olursa olsunlar, insanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu bilinciyle, Türkiye’nin tekrar itibarlı bir ülke olabilmesi için, dışlanmadan saygın bir ülke haline getirilebilmesi için, ekonominin tekrar düzeltilebilmesi için Türkiye’deki birlik ve beraberliğin tesisi için, Türkiye’de hukukun tekrar saygın bir hale getirilmesini, cezaevlerinde bulunan milletvekillerimizin, gazetecilerin yazarların, düşünce suçlularının derhal serbest bırakılmasını ve ülkemizin mahkemeleri üzerinde yönetimin bir vesayet uygulamasını sağlamamamız gerekiyor. Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Tabanda birleşeceğiz. Mücadelemizi Türkiye’nin başarısının nihai noktasına kadar devam ettireceğiz. Bundan asla yılmayacağız.” YEREL SEÇİMLER Engin Özkoç, gazetecilerin toplantıda yerel seçimlerde ittifak ile ilgili bir kararın alınıp alınmadığı ile ilgili sorusuna şöyle cevap verdi: “Genel başkan daha toparlama konuşmasını yapmadı. Şu anda devam ediyor. Milletvekilleri arkadaşlarımız yerel yönetimlerde örgütlerimizin sesini dinlememiz gerektiğini ifade ettiler. Elbette ki CHP yönetimi olarak örgütlerin sesi dinlenecektir. Aynı zamanda kazanan kişi üzerine odaklanılması, bunun da tabanın sesini dinleyerek, o bölgenin sesi dinlenerek, gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Yani milletvekili arkadaşlar yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarda kesinlikle o bölgede yaşayan insanlarını hiçbir ayrım yapmadan, o bölgede yaşayan insanlarımızın net görüşlerinin alınıp, ondan sonra karar verilmesini istediler. Yani esnafın, oradaki kanaat önderlerinin, iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini, bunların örgütlerimizin görüşleriyle birleştirilip ondan sonra karar verilmesi gerektiği konusunda ortak bir karara vardılar.” ADAYLARIN BELİRLENMESİ Özkoç, adayların nasıl belirleneceği ile ilgili soruya, “Örneğin İzmir bölgesini ele alacak olursak, İzmir bölgesini bir bütün halinde değerlendirmek, İzmir’in tamamında ön seçim yapalım dediler. Ya da tamamını merkez yoklaması ile halledelim görüşünün yanlış olduğunu, bunun tüm Türkiye’ye de kanalize edebileceğimizi söylediler. Örneğin bazı bölgelerde tabanın, örgütün o bölgedeki insanların istemi doğrultusunda ön seçim yapılabileceğini, bazı bölgelerde temayül yoklamalarının ve kanaat önderlerinin görüşünün alınabileceğini, çünkü her bölgenin hassasiyetinin farklı olduğunu, CHP’nin de adaylarını belirlerken, bu farklılıkları gözeterek adaylarını belirlemelerini gerektiğini ifade ettiler” şeklinde cevap verdi.

