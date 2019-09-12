Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelikte yaptığı değişiklik ile sivil toplum kuruluşlarının tüm eğitim kademelerinde okullara girmesinin önünü açtığını öne süren Lale Karabıyık, şunları kaydetti:

Milli Eğitim Bakanlığının mevzuattan "toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramını temizlemeye başladığını iddia eden Karabıyık, "2019-2020 programında 26 hedef arasında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği bu hedefler arasından çıkarıldı. Ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Sosyal Hizmetler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği', tüm etkinlik alanlarından çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığı vakıf ve derneklere yetkilerini devretmesi nedeniyle eleştirilirken, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile tarikat, cemaat, vakıf ve derneklerin okullara girebilmesi için yeni bir kapı daha araladı. Yönetmeliğin 1. ve 2. maddesinde yapılan değişikliklerde kamu kurum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sosyal etkinlik yapmasının önü açılmış oldu."

Yönetmelik değişikliği ile vakıf ve derneklerin yaygın ve örgün eğitim kapsamında her düzeyde etkinlik yapabileceğini belirten Karabıyık, şöyle devam etti:

"Yani 4 yaşındaki çocuğa da 70 yaşındaki yurttaşa da ulaşmış olacaklar. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi'ni bir gazetenin olumsuz haberleri ile kaldıran MEB, tüm mevzuatta temizlik yapıyor. Yönetmelik ile öğretmenler, toplumsal cinsiyet eşitliğinde farkındalık oluşturma hususunda faaliyet yapabiliyorlardı. Değişiklik ile bu etkinlikler artık yapılamayacak. Bu değişiklikler başkaca yeni uygulamaların öncüsü müdür? Toplumsal cinsiyet eşitliğinden neden bu kadar uzaklaşılır anlamak mümkün değil."

