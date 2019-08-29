CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, memur maaşlarına yapılan zamma ilişkin, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon hesaplaması ve açıklanan enflasyon oranları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyon değil. 2020 ve 2021 yılı zam oranların düşük tahminler üzerinden gerçekleştirmek, memurların önümüzdeki yıllarda enflasyon karşısında ezileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, hükümetin, memur maaşlarına 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için ise yüzde 3+3'lük zam teklifini onayladığını hatırlattı.

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında memur maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini savunan Karabıyık, zam oranlarının, Orta Vadeli Program'daki 2020 için yüzde 9,8, 2021 için yüzde 6'lık enflasyon beklentisinin altında kaldığını kaydetti.

Zamda, Merkez Bankasının 2020 yılı için yüzde 8,2, 2021 için de yüzde 5,4'lük enflasyon hedefinin dikkate alındığını belirten Karabıyık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜİK'in enflasyon hesaplaması ve açıklanan enflasyon oranları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyon değil. Kaldı ki zaten hükümetin 17 yıllık enflasyon hedefleri de tutmadı. 2020 ve 2021 yılı zam oranlarını da düşük tahminler üzerinden gerçekleştirmek, memurların önümüzdeki yıllarda da enflasyon karşısında ezileceğini gösteriyor. Çarşı pazarda fiyatlar el yakıyor, her şeye zam geldi, maaşlara yapılan zam, bu yıl da enflasyonun karşısında yenilmeye mahkum. Dar gelirlinin harcamalarında gıdanın payı yüzde 23 ve en fazla zam mutfakta. Mutfağın gerçek enflasyonu yüzde 54, yani gıda fiyatlarındaki artıştan en büyük zararı gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayıran vatandaş görüyor ve günden güne daha da yoksullaşıyor."

Vatandaşın alım gücünün günden güne düştüğünü, ailelerin evini geçindirebilmek için borçlandığını savunan Karabıyık, iktidarın kamu çalışanlarını görmezden geldiğini ileri sürdü.

