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CHP'den Merkez Bankasının "swap hamlesi"ne eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Merkez Bankası para kuruluna çevrilmeye çalışılıyor. 1999 yılında IMF, Türkiye'ye bunu dayattığında karşı çıkarak bu önerinin reddedilmesini sağlayanlar, şerefli Türk bürokratlarıydı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Merkez Bankasının swap hamlesine ilişkin, "Merkez Bankası para kuruluna çevrilmeye çalışılıyor. 1999 yılında IMF, Türkiye'ye bunu dayattığında karşı çıkarak bu önerinin reddedilmesini sağlayanlar, şerefli Türk bürokratlarıydı." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının kotasyon yöntemiyle bir hafta vadeli gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verdiğini hatırlattı.

Kararla, bankanın bilançosunun gittikçe daha dolarize bir yapıya yöneldiğini, bu durumun bankayı para kuruluna dönüştürme sürecine soktuğunu savunan Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası aldığı bu son kararla, swap piyasasında vadeyi uzatarak bu yolla bankalardan geçici olarak alıp bünyesinde tutacağı yabancı para rezervlerini sanki kendisininmiş gibi daha uzun vadelerde brüt uluslararası rezervler kapsamında gösterecek. Bu şekilde aslında, daha düşük bir net rezerve sahip olduğu halde sanki rezervleri daha güçlüymüş görüntüsünü daha uzun bir süre sürdürebilecek. Ayrıca, bu uygulama yoluyla Merkez Bankası piyasayı Türk Lirası fonlamak için var olan açık piyasa/repo uygulamalarına kısa sürede ciddi bir derinliğe erişecek alternatif bir piyasayı da devreye sokmuş olacak. Bankalardaki döviz bolluğu nedeniyle Türk Lirası fonlama piyasası, döviz swapı yoluyla genişleyecek ve Merkez Bankası içinde alternatif bir piyasa oluşturacak."

Merkez Bankasının bu kararını eleştiren Erdoğdu, "Merkez Bankası para kuruluna çevrilmeye çalışılıyor. 1999 yılında IMF, Türkiye'ye bunu dayattığında karşı çıkarak bu önerinin reddedilmesini sağlayanlar, şerefli Türk bürokratlarıydı. Bugün geldiğimiz noktada, ülkenin Merkez Bankasını IMF'nin önerisine adım adım yakınlaştıran ise kendisini 'yerli ve milli' olarak lanse eden Erdoğan iktidarı ve onun atadığı uysal memurları... Yani IMF yurt dışında ama felsefesi bugün iktidarda." görüşünü savundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Merkez Bankası swap hamlesi

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