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CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 11:49 | Son Güncelleme

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven: - "Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, yine faize ayrılan bütçenin altında kaldı"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin, yine faize ayrılan bütçenin altında kaldığını, her yıl öğrenci sayısı artarken bütçeden ayrılan payın azaldığını savundu.

Keven, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2018 kesin hesap cetveline göre Yozgat'a 1 milyar 938 milyon lira harcandığını belirten Keven, nüfusa göre oranlandığında yapılması gereken harcamanın yarısının gerçekleştiğini söyledi. Keven, "Yozgat'ın nüfusu 418 bin, harcanan para 2 milyar bile değil. Hakkari'nin nüfusu 280 bin ama harcanan para 4 milyar 260 milyon lira. Ankara'nın yanı başında olmanız da kar etmiyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yine faize ayrılan bütçenin altında kaldığına, 2018 kesin hesabına göre bakanlığın 32 milyar lira borçlu olduğuna dikkati çeken Keven, her yıl öğrenci sayısı artarken bütçeden ayrılan payın azaldığını ileri sürdü. Keven, "Eğitime değil faize ve yandaş müteahhitlere aktarılan bir bütçe tablosu var karşımızda." ifadesini kullandı.

Keven, öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkarılmasını ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücretleri için minimum bir düzey belirlenmesini istedi.

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