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CHP'den milli mücadele dönemi broşürü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

CHP, Samsun'dan başlayan ve Cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan gelişmeleri broşürde toplayarak, partinin 81 il başkanlığına gönderdi

CHP, Samsun'dan başlayan ve Cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan gelişmeleri broşürde toplayarak, partinin 81 il başkanlığına gönderdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kuruluşundaki temel taşlar olan önemli tarihlerin 100’üncü yılını daha büyük coşku ile kutladıklarını ve kutlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda, "Samsun'dan Sivas'a Sivas'tan Bağımsızlığa" broşürü hazırladıklarını aktaran İlgezdi, partisinin 81 il başkanlığına gönderdikleri broşürün, 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının İstanbul'dan Samsun'a hareketleri ile başladığını ve Cumhuriyetin ilanına kadar olan tüm önemli olayları içerdiğini vurguladı.

Bu ülkenin nasıl kurtarıldığını ve nasıl kurulduğunu, hangi imkansızlıkları başardığını sistematik bir şekilde unutturmak isteyen 16 yıllık bir süreci yaşadıklarını ileri süren İlgezdi açıklamasında, "Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkedeki tüm insanların kalbindeki Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi onların bu emellerine engel olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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