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CHP'den "Muhtarlar Günü" mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde birinci dereceden rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin birinci basamağını oluşturmaktalar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çağdaş kamu yönetiminin birinci basamağını oluşturan muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde birinci derecede rol oynadığını bildirdi.

Torun, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Muhtarların mahallede millet ile devlet arasındaki ilk muhatap olduğuna dikkati çeken Torun, "Muhtar, millet ile devlet arasındaki köprüdür. Muhtarsız bir yönetim hele muhtarsız bir yerel yönetim asla düşünülemez." değerlendirmesini yaptı.

Muhtarların en önemli yerel yöneticiler olduğunu vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Muhtar aynı zamanda halkın temsilcisidir, önderidir. Bir derdi olan, bir kutlaması olan önce muhtarı bulur. Muhtar neşede, tasada, kara günde, iyi günde hep yanı başımızdadır. Muhtarlar ülkemizin ve demokrasimizin temel yapı taşıdır. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde birinci dereceden rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin birinci basamağını oluşturmaktalar. Muhtarlarımız demokrasinin ve huzurun sağlanmasında en önemli görevi yerine getirmektedir. Devletimizin temsilcisi olan değerli muhtarlarımız, gece gündüz demeden halkımızla birliktedir, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüme kavuşturmaktadır. Biz de muhtarlarımızın tüm sorunlarının çözümü için mücadele veriyoruz, bundan sonra da hep yanlarında olacağız. Muhtarlarımızın daha fazla hakka kavuşması için partimizin programı doğrultusunda Mecliste çalışmalar yapıyoruz."

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