CHP’den MYK sonrası açıklama

’’Eğer ortada bir iş birliği talebi yoksa, her iki genel başkan yardımcımızın da bizden ayrılanlara aday yapmayın talebini götürmelerini hiçbir anlamı yoktur’’

Öztrak, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’nin kendilerinden ayrılan partililerin DSP’den aday olmaması ricasını iletmek için gittiklerini ifade etti. Buna ilişkin neler söylersiniz?’’ sorusunu, "Eğer ortada bir iş birliği talebi yoksa, her iki genel başkan yardımcımızın da bizden ayrılanlara aday yapmayın talebini götürmelerini hiçbir anlamı yoktur. Genel başkan yardımcımız eğer DSP’ye gittiyse bu konuşma daha başlarken başta bir iş birliği talebi olduğunu düşünüyorum. Demek ki meramlarını tam olarak anlatamamışlar diye düşünülebilir. Ama arkadaşlarımızın her ikisi de meramlarını anlatabilme kabiliyeti en üst seviyededir’’ diye yanıtladı.

Öztrak, Cumhurbaşkanının bedelli askerlik açıklamasına yönelik soruya da, ’’Cumhurbaşkanı 10 ay önce dedi ki, ’Gündemimizde bedelli askerlik yok. Bedeli askerliği gündemimize alırsak şehitlerimize saygısızlık etmiş oluruz’. bugünse bedelli askerliğin her türlü alternatifi konuşuluyor. Bu çok açık bir şeyi gösteriyor. Seçimleri kaybetme korkusu sarayın bütün bacalarını sarmış durumda’’ yanıtını verdi.