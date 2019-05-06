CHP’den MYK sonrası basın açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından, Parti Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi. Öztrak, “Son 1 aydır yaşadıklarımız demokrasi tarihinde birer ibret vesikası olarak geçecektir. 1 Nisan sabahı bazı pelikan mahfillerinde kumpas düğmesine basılmıştır. Oylar defalarca saydırılmasına rağmen sonuç değişmemiştir” dedi.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, tüm İslam aleminin Ramazan’ını kutlayarak, “Ramazan boyunca yapılacak duaların, milletimizin kardeşliğini pekiştirmesini, birliğimizi arttırmasını, sofralarımıza bereket getirmesini tüm kalbimle diliyorum” diye konuştu.

“Terörle mücadele partiler üstü bir konudur”

Dün Şırnak’ta, ondan önce Hakkari’de ve Suriye’de PKK’lı teröristlerin hain saldırılarında kahraman askerlerimizi şehit verdiğimizi anımsatan Öztrak, “Yine Silopi’de hafta sonu PKK’nın yola döşediği bomba, piknikten dönen öğrencileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatıldı. İki kardeş o saldırıda yaşamını yitirdi. Kayıplarımız için üzüntümüz çok büyük ama bir elin düğmeye bastığını ve terörün zembereğinin yeniden boşalmaya başladığını da gördük. Milletimiz o zembereği boşaltan ele gerekli cevabı verecek kuvvete sahiptir. Yeter ki terör üzerinden siyasi rant devşirilmeye çalışılmasın. Şehitler hepimizindir, terör ülkenin her bir vatandaşına karşı yapılmış lanetli bir eylemdir ve terörle mücadele de partiler üstü bir konudur” şeklinde konuştu.