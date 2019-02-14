HABER

CHP'den ödemeler dengesi açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Ekonomik daralma derinleşerek devam ederken, ağustostan bu yana verilen cari fazla geride kaldı. Aylık bazda tekrar cari açık verilmeye başlandı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Ekonomik daralma derinleşerek devam ederken, ağustostan bu yana verilen cari fazla geride kaldı. Aylık bazda tekrar cari açık verilmeye başlandı." dedi.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan ödemeler dengesi verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayında 1,43 milyar dolar açık verildiğini, yıllık cari açığın 27,6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğdu, Yeni Ekonomik Program (YEP) hedefinin 36 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Aykut Erdoğdu, beklenenden daha büyük bir ekonomik daralmanın gerçekleştiğini öne sürdüğü açıklamasında, şunları kaydetti:

"2018-2019 krizi sırasında bir ilk gerçekleşti. Ekonomik daralma derinleşerek devam ederken, ağustostan bu yana verilen cari fazla geride kaldı, aylık bazda tekrar cari açık verilmeye başlandı. Yabancıların Türkiye'ye yönelik sermaye hareketlerinin büyüklüğünde, geçen yıla göre yüzde 72 azalma oldu. 2017'de 49 milyar dolar olan yabancı sermaye hareketlerinin büyüklüğü, 2018'de 13,7 milyar dolara geriledi. Yerli sermaye çevrelerinin yurt dışına çıkardığı paranın büyüklüğü ise yüzde 71 oranında arttı ve 17,7 milyar dolara ulaştı."

Türkiye'de yerleşik yabancıların, özellikle mayıs ayından ekim ayına kadar yurt dışına para çıkardığını savunan Erdoğdu, yerleşik yabancıların 2018'de yurt dışına çıkardığı 8,4 milyar doların yurt dışı bankalara aktarılan mevduatlardan oluştuğunu, bu hareketin önemli ölçüde bankaların 7,1 milyar dolarlık mevduatı yurt dışına taşımasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Aykut Erdoğdu, ödemeler dengesindeki kaynağı belirsiz döviz giriş ve çıkışının, "net hata ve noksan" olarak adlandırıldığını ifade ederek, Aralık 2018'de "net hata ve noksan" kaleminin 2,8 milyar dolar olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın 2018'e ilişkin ödemeler dengesi verilerinde "net hata ve noksan" girişinin, ocak-aralık döneminde yıllık 21,17 milyar dolar olarak açıklandığını ve bu rakamın yıllık bazda Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynağı belirsiz döviz girişi olduğunu savunan Erdoğdu, "Bu kalemde adeta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kaynağı belirsiz döviz girişi olmasa, cari açık çok daha yüksek miktarda gerçekleşecekti." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, ekonomik daralma derinleşirken, cari açık verilen bir konjonktüre geçildiğinin görüldüğünü savunarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik daralma devam ederken cari açığın verildiği son dönem 2008-2009 çöküşü dönemiydi. Bugün o dönemle karşılaştırılabilir bir çöküş içindeyiz. Sanayi üretimi endeksi, 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Temmuz ayından beri yıllık oranda devam eden düşüş eğilimi değişmedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin 2017'nin son çeyreğine göre yüzde 7,5 azalması, Türkiye ekonomisinin 2018'in son çeyreğinde ağır bir daralma deneyimlediğinin kanıtıdır. Ekonomik daralma koşullarında cari açık verilmesi ihracat aracılığıyla krizin etkisinin hafifletileceği beklentisinin boşa düştüğünü gösteriyor. Kriz karşısında gereken önlemleri almayan Erdoğan yönetimi, sanki kriz nasıl yönetilemez ve nasıl derinleştirilir sorularının cevabını aramaya düşmüş."

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek:Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek:
Anahtar Kelimeler:
açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ödemeler dengesi verileri

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan ilk açıklama

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan ilk açıklama

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.