HABER
  4. CHP'den 'öğrenci affı' teklifi

CHP'den 'öğrenci affı' teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 14:44 | Son Güncelleme

CHP, yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan öğrencilerin yeniden okullarına dönmelerini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CHP, yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan öğrencilerin yeniden okullarına dönmelerini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla hazırlanan kanun teklifi, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, eğitim hakkının her insanın temelde sahip olduğu haklardan biri olduğuna dikkat çekilerek, "Kız, erkek ayrılmadan herkesin eğitim hakkı bulunmaktadır. Uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuatta da bu husus açık bir şekilde düzenlenmiştir. Eğitim, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir. Bunun altında yatan en önemli etken eğitimin; insan kişiliğinin tüm yönleriyle gelişmesinde çok önemli bir faktör ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri ve özgürleşmeleri ile doğrudan ilişkili bir süreç olmasıdır" denildi.
2018-2019 eğitim öğretim yılında, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim kapsamında 3 milyon 180 bin, toplamda ise 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin eğitim gördüğü ifade edilen gerekçede, "Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar çocuklarımızın eğitim öğretim hayatına da yansımıştır. Ekonomik güçlükler, disiplin sorunları gibi nedenlerle binlerce çocuğumuz eğitim-öğretim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Kanun teklifi ile yükseköğretim düzeyinde eğitim-öğretim ortamından kopan çocuklarımızın yeniden okullarına dönmeleri hedeflenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
AK Parti’de İl Gençlik Kolları Başkanı belli olduAK Parti’de İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu
Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldıKılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldı

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Libya tezkeresiyle ilgili son dakika mesajı: Gereceğini yapacağız

Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereceğini yapacağız

CHP'li vekilin acı günü! Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldı

CHP'den öğrenci affı teklifi

CHP'den öğrenciler için flaş teklif

Son seçim anket sonuçları! (Partilerin oy oranları, Muharrem İnce ve Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken veriler)

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar: Kılıçdaroğlu aday olursa ben olmam

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

Mansur Yavaş'tan canlı yayında Sinan Aygün açıklaması

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.