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CHP'den örgütlere 'Parti üyesi olmayanlar da aday olabilir' yazısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Merkezi'nce il ve ilçe başkanlıklarına, parti üyesi olmayanlar için uyarılarda bulunuldu.

CHP'den örgütlere 'Parti üyesi olmayanlar da aday olabilir' yazısı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - CHP Genel Merkezi'nce il ve ilçe başkanlıklarına, parti üyesi olmayanlar için uyarılarda bulunuldu. Örgütlere gönderilen yazıda, parti üyeliği bulunmayanların müracaatlarında bazı tereddütler olduğu belirtilerek, üyelik kaydı olmayanların seçilme hakkını kullanması gerektiği işaret edilerek, aday adaylığı müracaatlarının il ve ilçe başkanlıklarınca kabul edilmesi istendi.
CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın imzasıyla il ve ilçe teşkilatlarına yazı gönderildi. Örgütlere gönderilen yazıda, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin aday adaylığı başvuru tarihi ile koşullarının belli olduğu kaydedildi. Yerel seçimler için aday adaylığı başvurusunda bulunan kişilerden parti üyesi olmayanların müracaatlarıyla ilgili çeşitli tereddütler olduğunun görüldüğü belirtildi. Yazıda, parti tüzüğünün 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan 'Partiye üye olmak isteyen kişi, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda tanımlanan adres kayıt sisteminde (AKS), bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına ya da ilçenin bağlı olduğu il başkanlığına doğrudan başvurur' ifadesi hatırlatıldı. Bu nedenle il ve ilçe başkanlıklarına aday adaylık müracaatları için başvuran kişilerden üyelik kaydı olmayanların seçilme hakkını kullanabilmeleri için aday adaylığı müracaatlarının ilgili başkanlıklarca kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Genel Merkez tarafından gönderilen yazıda, ayrıca üye kayıtlarının yapılabilmesi için eksiksiz doldurulan üye kayıt başvuru belgelerinin, üst yazı ile Genel Merkez'e gönderilmesi de istendi.

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