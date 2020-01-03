CHP'den ÖSYM sınavları için araştırma istemi

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"2010 yılında KPSS’de 300’ü aşkın kişi 120 soruda 120 net yapmış, 2011 yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ise şifre skandalı olarak tanımlanan olaylar yaşanmış, binlerce gencin geleceği ve hayalleri çalınmıştır. İktidar, herkesin gözü önünde yaşanan bu iddialar hakkında gerekli önlemleri almayarak, bu hırsızlığın en az 5 yıl daha devam etmesine göz yummuştur. 2010-2015 yılları arasında ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, yaşanan bu soru sızdırılma olaylarına ilişkin olarak, siyasi sorumluların belirlenmesi, öğrencilerin mağduriyetlerinin nasıl ve ne şekilde giderilebileceğinin tespit edilmesi ve sınav sisteminin güvenilir bir hale getirilebilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim."

