CHP'den poster ve bayrak yakılmasına kınama

Topal, "Sınırımızda yaşanan gösterilerde en kutsal değerimiz olan, birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızın yakılmasını şiddet ve nefretle kınıyorum. Aynı gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin yakılmasını da şiddetle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını ve Cumhurbaşkanı'nın posterini yakmak, onu bir protesto aracı olarak kullanmak asla kabul edilemez. Hiç kimsenin Türkiye'ye hakaret etmesine izin vermeyiz. Bu hadsizlere de en ağır tepkiyi vermekten asla geri durmayız." diye konuştu.

Topal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin barışçıl politikalara yönelmesini ihanet olarak gören dış güçlerin, İdlib bölgesindeki teröristleri Cilvegözü'nden, başta Hatay olmak üzere Türkiye'yi yakacak cehennem ateşini ihraç etmeye çalıştığını söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Sınırımızda yaşanan gösterilerde en kutsal değerimiz olan birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızın, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yakılmasını şiddetle kınıyorum." dedi.

Milletin birliğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı makamının kendileri için önem gösterdiğini, Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu değil temsil ettiği değerlerin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Topal, Cumhurbaşkanı'nın posterlerinin yakılmasının birliklerine yönelik saldırı olarak gördüklerini söyledi.

Topal, "Sayın Erdoğan, size bu şekilde davranılmış olunabilir ve siz buna sessiz kalabilirsiniz. Ama biz sessiz kalmayacağız. Çünkü bu makam miras değildir. Temsil ettiğiniz makam sizin şahsi makamınız değim, 81 milyon vatandaşın ortak makamıdır. O makam bu milletin onurudur. Sayın Cumhurbaşkanı, o yüce makamın sorumluluğunu yerine getirmenizi bekliyoruz. Aksi takdirde bu hesabı soracak Kuvayımilliye ruhunu taşıyan 81 milyon vatan evladı var." dedi.

Topal, Türkiye'nin desteğini almış kimi gruplar dahil Türkiye'yi protesto etmekten kaçınmadığını ifade ederek milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin neden protesto edildiğini, neden Türk bayrağının yakıldığını sordu.

Tüm bunlar göz önünde alındığında yapılan eylemlerin planlı olduğunu belirten Topal, Türkiye'nin, Suriye politikasında akılcı değişiklikler yapmadığı sürece benzer soruları yaşayacağını savundu.