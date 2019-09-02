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CHP'den poster ve bayrak yakılmasına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal: - "Sınırımızda yaşanan gösterilerde en kutsal değerimiz olan birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızın, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yakılmasını şiddetle kınıyorum"

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "Sınırımızda yaşanan gösterilerde en kutsal değerimiz olan birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızın, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin yakılmasını şiddetle kınıyorum." dedi.

Topal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin barışçıl politikalara yönelmesini ihanet olarak gören dış güçlerin, İdlib bölgesindeki teröristleri Cilvegözü'nden, başta Hatay olmak üzere Türkiye'yi yakacak cehennem ateşini ihraç etmeye çalıştığını söyledi.

Bir kaç gündür İdlib'te ellerinde ÖSO bayrakları El Nusra'nın teşvikiyle binlerce militanın Suriye tarafına bakan sınır kapısına saldırdığını dile getiren Topal, TOMA'lara, askeri araçlara, güvenliği sağlayan askere, polise taş attığını, sopalarla vurduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin ve Türk bayrağının yakıldığına işaret eden Topal, Türk bayrağını yakacak, güvenlik güçlerine saldıracak cesaretin nereden bulunduğunu sordu.

Topal, "Sınırımızda yaşanan gösterilerde en kutsal değerimiz olan, birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızın yakılmasını şiddet ve nefretle kınıyorum. Aynı gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin yakılmasını da şiddetle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını ve Cumhurbaşkanı'nın posterini yakmak, onu bir protesto aracı olarak kullanmak asla kabul edilemez. Hiç kimsenin Türkiye'ye hakaret etmesine izin vermeyiz. Bu hadsizlere de en ağır tepkiyi vermekten asla geri durmayız." diye konuştu.

Milletin birliğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı makamının kendileri için önem gösterdiğini, Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu değil temsil ettiği değerlerin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Topal, Cumhurbaşkanı'nın posterlerinin yakılmasının birliklerine yönelik saldırı olarak gördüklerini söyledi.

Topal, "Sayın Erdoğan, size bu şekilde davranılmış olunabilir ve siz buna sessiz kalabilirsiniz. Ama biz sessiz kalmayacağız. Çünkü bu makam miras değildir. Temsil ettiğiniz makam sizin şahsi makamınız değim, 81 milyon vatandaşın ortak makamıdır. O makam bu milletin onurudur. Sayın Cumhurbaşkanı, o yüce makamın sorumluluğunu yerine getirmenizi bekliyoruz. Aksi takdirde bu hesabı soracak Kuvayımilliye ruhunu taşıyan 81 milyon vatan evladı var." dedi.

Topal, Türkiye'nin desteğini almış kimi gruplar dahil Türkiye'yi protesto etmekten kaçınmadığını ifade ederek milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin neden protesto edildiğini, neden Türk bayrağının yakıldığını sordu.

Tüm bunlar göz önünde alındığında yapılan eylemlerin planlı olduğunu belirten Topal, Türkiye'nin, Suriye politikasında akılcı değişiklikler yapmadığı sürece benzer soruları yaşayacağını savundu.

Bu gösterilerden Türkiye'nin yeni ve planlı bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakılmak istendiğinin anlaşıldığını kaydeden Serkan Topal, "Cihatçı, selefi, kimi terör yapılarının içimize sokulma girişimi artık net şekilde anlaşılmıştır. Bunlar iç barışımızı ve huzurumuzu bozmaya yönelik girişimler olarak değerlendirilmeli ve derhal önlemler alınmalıdır. Bu cihatçı örgütlerin bundan sonra ilk işleri sığınmacıları çeşitli sorunlar ortaya atarak kışkırtmak olacaktır. Hedef Hatay'dır. " değerlendirmesinde bulundu.

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