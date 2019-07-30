CHP'den 'Salda'ya dokunma' eylemi

Mesut MADAN- Yavuzkan AKDOĞAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne karşı çıkan, aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da bulunduğu grup, protesto eylemi düzenledi.

CHP Burdur İl Başkanlığı tarafından Salda Gölü Halk Plajı'nda, Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi'ni protesto eylemi gerçekleştirildi. 'Salda'ya dokunma' adıyla düzenlenen eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ile Burdur, Isparta, Antalya ve Denizli'de yaşayanlar katıldı. Protesto eyleminde konuşan CHP'li Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Salda'nın kenarında yapılaşma olmayacak" açıklaması yaptığını hatırlattı. Karaca, "Hukukçu kimliğimle sizleri bilgilendirmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı, birinci derece sit alanı, doğal sit alanı tanımı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi arasındaki farkı bir türlü diline getirip de vatandaşlara anlatamıyor. Çünkü vatandaşlar anladığında Salda ve ülkemizde Millet Bahçesi adı altında dokundukları her bölgeyi nasıl perişan ettikleri ve edecekleri ortaya çıkacak" dedi.

'SALDA YAŞAYAN BİR GÖL'

Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın Salda'ya gelerek, "Burayı birinci derecede doğal sit alanından çıkartıp Özel Çevre Koruma Bölgesi haline getireceğiz" dediğini kaydeden Karaca, şöyle devam etti:

"'Sit alanı dar, Özel Çevre Koruma Bölgesi daha geniş bir alan olacak' dedi. Ardından bugün 'Yapılaşma yok' diye kendini savunmaya çalışan bakanın açıklamaları da aynen şöyleydi; 'Salda Gölü'nün kenarında yaya yolları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, otoparklar, vatandaşların konaklayacağı bungalovlar ama bunun yanında da geniş kafeteryalar yapacağız. Salda artık festivallerin yeri olacak' dedi. Yani ayakkabıyla yalın ayakla dahi kumlarının üzerine basılmaması gereken Salda'yı bir rant, festivaller ve çevre kirliliğini oldukça artıracak olan yapı ve insan popülasyonuna açacak. Bizler Salda'nın özelliklerini bütün ülke olarak biliyoruz. Salda dünyanın en derin ikinci gölü, turkuaz renge sahip, dünyanın üçüncü gölü. Salda yaşayan bir göl. Salda bir canlı. Çünkü Salda'da canlı organizmalar var, Salda'ya özgü endemik balık türü var. Salda 110 kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. Salda'nın etrafında yürüyüş yolları, otopark, festival adı altında ve kafeterya adı altında yapılaşmaya açmak için birinci derece doğal sit alanına çivi bile çakılamayacağını bilenler Salda'yı ranta açmak için Millet Bahçesi adı altında bir kandırmacayla önümüze bugün bu ihaleyi getirdi."

'SALDA'YA DOKUNMAYIN'

Salda Gölü kenarına yapılan Kayadibi Göleti ile Salda'nın boğazına ilmek takıldığını dile getiren Karaca, "Bu Millet Bahçesi ihalesiyle eğer vatandaşın sesi duyulmaz, vicdanları sızlamaz, bu ihale gerçekleşirse işte göletle boğazına atılan ilmekle Salda'nın idamını gerçekleştirecekler. En fazla 5 yıl içinde artık Salda bitecek. Salda'nın çığlığını duymayanlar o gün çok geç olduğunu görecek. Yapılacak ihale hukuksuz bir ihale. Bu çevreye ilişkin 1/25000, 1/5000, 1/1000'lik nazım imar planı uygulaması 10 Temmuz'da askıya çıkartıldı. Kesinleşmesi için askıdan inip itiraz olmazsa 30 gün süre gerekmektedir. Yani 10 Ağustos 2019 öncesinde ihale yapılamaz. 10 Ağustos'ta askıdan inecek. İtirazlar görüşülecek ve nazım imar planı kesinleşmediği sürece de ihale yapılması hukuksuzdur. Salda'nın bu doğal güzelliği, doğal varlığı karşısında Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin yaşanması gereken şartları vardır. Ya ÇED raporu alınacak ya da 'ÇED gerekli değildir' kararı çıkması gerekiyor. Hukuki süreci hukukçu arkadaşlarımız yürütecek. Elinizi vicdanınıza koyun, Salda'nın sessiz çığlığını duyun ve bu ihaleyi iptal edin, Salda'ya dokunmayın" diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise Millet Bahçesi projesinin tekrar gözden geçirilerek, vazgeçilmesini istedi. CHP İl Başkanı İzzet Akbulut da Millet Bahçesi ihalesinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Eyleme katılanlar, 'Salda halkındır, halkın kalacak', 'Salda bizimdir, bizim kalacak', 'Yeşilova halkı gölüne sahip çık' sloganları attıktan sonra dağıldı.