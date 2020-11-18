CHP'den Savcılar ve İçişleri Bakanı’na Çakıcı Konusunda Göreve Çağrı

Adı çok sayıda suç olayına karışmış yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Alaattin Çakıcı’nın, dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan mektubu tartışma yarattı. CHP Genel Başkanı’nın avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’na ‘‘dürzü’’, ‘‘seni bakla kazığına oturturum’’, ‘‘akıllı ol’’ gibi ifadelerle seslenen Çakıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bugün İstanbul’da bir araya gelen CHP’li il ve ilçe yöneticileriyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 15 ilçe belediye başkanı da Çakıcı’nın mektubuna tepki gösterdi. Kaftancıoğlu: ‘‘İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir’’ CHP’lilerin hazırladığı açıklamayı okuyan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘‘iktidarın mafya yapılanmasından medet’’ umması sonucu ‘‘cezaevi müdavi’’ olarak tanımladığı Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na ‘‘ölüm tehditi’’nde bulunduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, ‘‘Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fısıldanır. O nedenle sözlerimizin muhatabı, kuşkusuz CHP çınarının altında esamesi bile okunmayacak küçükler değildir. Burada sözlerimizin muhatabı, Türkiye’yi, 90’lı yıllarda olduğu gibi siyaset-mafya-ticaret ekseninde yönetmek isteyen iktidarsızlardır. Kimse, yaşamaktan zevk aldığı karanlık dehlizlere, ülkeyi taşımaya çalışmasın. Ne güçleri ne nefesleri yeter. İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir ya da her ikisi birdendir’’ dedi.

‘‘İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz’’ Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına safralarından arınmış bir halde girmeye hazır olduğunu bundan vazgeçmek isteyenlere milyonlarca vatanseverin haddini bildireceğini belirten söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı, bu saldırıların CHPlileri sindiremeyeceğini dile getirdi. Kaftancıoğlu ‘‘Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım. Hala 90’lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış, antika mafyalardan medet ummak, hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın mümessillerini ise hep takip edeceğiz’’ diye konuştu. Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘‘Seni bakla kazığına oturturum’’ Kılıçdaroğlu’nun Salı günkü TBMM Grup Toplantısı’nda ‘‘Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Mafya liderlerini bırakıyorsunuz, uyuşturucu kaçakçılarını talimatla bırakıyorsunuz. Hakim diyor, ‘Saraydan talimat geldi’ diyor ve ‘‘Kendisini milliyetçi olarak tanımlayanlar, bunların bekçiliğini yapıyorlar, tank palet fabrikasını Katar’a teslim edenler, milliyetçi olamaz ama saraya bekçilik yapanlar buna ‘Evet’ diyebilirler’’ şeklindeki ifadeleri üzerine Alaattin Çakıcı, altında kendi imzası olan bir mektubu sosyal medya hesabından yayınladı.