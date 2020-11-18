CHP'den Savcılar ve İçişleri Bakanı’na Çakıcı Konusunda Göreve Çağrı

Adı çok sayıda suç olayına karışmış yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Alaattin Çakıcı’nın, dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan mektubu tartışma yarattı.
CHP Genel Başkanı’nın avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu’na ‘‘dürzü’’, ‘‘seni bakla kazığına oturturum’’, ‘‘akıllı ol’’ gibi ifadelerle seslenen Çakıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bugün İstanbul’da bir araya gelen CHP’li il ve ilçe yöneticileriyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 15 ilçe belediye başkanı da Çakıcı’nın mektubuna tepki gösterdi.
Kaftancıoğlu: ‘‘İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir’’
CHP’lilerin hazırladığı açıklamayı okuyan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘‘iktidarın mafya yapılanmasından medet’’ umması sonucu ‘‘cezaevi müdavi’’ olarak tanımladığı Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’na ‘‘ölüm tehditi’’nde bulunduğunu söyledi.
Kaftancıoğlu, ‘‘Talimatlı tetikçiler, durumdan vazife dahi çıkaramazlar. Onların kulağına fısıldanır. O nedenle sözlerimizin muhatabı, kuşkusuz CHP çınarının altında esamesi bile okunmayacak küçükler değildir. Burada sözlerimizin muhatabı, Türkiye’yi, 90’lı yıllarda olduğu gibi siyaset-mafya-ticaret ekseninde yönetmek isteyen iktidarsızlardır. Kimse, yaşamaktan zevk aldığı karanlık dehlizlere, ülkeyi taşımaya çalışmasın. Ne güçleri ne nefesleri yeter. İçişleri Bakanı, bu tehdit karşısında hala sus-pus ise, ya devlet adamı değildir ya tetikçinin destekçisidir ya da her ikisi birdendir’’ dedi.
‘‘İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz’’
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına safralarından arınmış bir halde girmeye hazır olduğunu bundan vazgeçmek isteyenlere milyonlarca vatanseverin haddini bildireceğini belirten söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı, bu saldırıların CHPlileri sindiremeyeceğini dile getirdi.
Kaftancıoğlu ‘‘Sizden korkmadık ki, gölgenizden korkalım. Hala 90’lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış, antika mafyalardan medet ummak, hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın mümessillerini ise hep takip edeceğiz’’ diye konuştu.
Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘‘Seni bakla kazığına oturturum’’
Kılıçdaroğlu’nun Salı günkü TBMM Grup Toplantısı’nda ‘‘Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Mafya liderlerini bırakıyorsunuz, uyuşturucu kaçakçılarını talimatla bırakıyorsunuz. Hakim diyor, ‘Saraydan talimat geldi’ diyor ve ‘‘Kendisini milliyetçi olarak tanımlayanlar, bunların bekçiliğini yapıyorlar, tank palet fabrikasını Katar’a teslim edenler, milliyetçi olamaz ama saraya bekçilik yapanlar buna ‘Evet’ diyebilirler’’ şeklindeki ifadeleri üzerine Alaattin Çakıcı, altında kendi imzası olan bir mektubu sosyal medya hesabından yayınladı.
Çakıcı mektupta ‘‘Ulan dürzü, karı mı sattım devletin hazinesini mi parselledim, eroin kaçakçılığı mı yaptım? Yoksa silah kaçakçılığı mı yaptım? Bana bak Dürzü, bugün Sayın Bahçeli’ye sarayın bekçisi demişsin. Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın. Ben yaşarken söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığıyla tanıştırırım. Kitle psikolojisiyle sana hainler gaz verir zorda yanında olmazlar, Sana akıllı ol diyorum’’ ifadelerini kullandı.
16 yıl hapis yatan Çakıcı tahliyesi sonrası MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti
2004 yılında ‘‘organize suç örgütü oluşturmak’’ suçlamasıyla aranırken Avusturya’nın Graz şehrinde yakalandıktan sonra Türkiye iade edilen Alaattin Çakıcı, aynı yıl Ekim ayında iade edildikten sonra 16 yıl Türkiye’deki cezaevlerinde hapis yattı.
Kamuoyunda ‘‘Af Yasası’’ olarak bilinen AKP ve MHP’nin ortak olarak hazırladığı ve Meclise sunulan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”nin 14 Nisan 2020’de, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinden iki gün sonra Çakıcı, Sincan Cezaevi’nden tahliye edildi.
Çakıcı’nın tahliyesinde iki yıl önce kendisini cezaevinde ziyaret eden ve sonrasında ‘‘devlet ve millet hizmetinde bulunmuş’’ ‘ülküdaş’’ olarak tanımlayarak af edilmesini istediği MHP lideri Devlet Bahçeli’nin etkisi olduğu belirtiliyor.
Çakıcı da tahliyesi sonrasında 2 Haziran tarihinde MHP Genel Başkanı’nı ziyaret etti.