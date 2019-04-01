CHP'den seçim değerlendirmesi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İmamoğlu kazandı, adalet ve huzur kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin yazılı açıklamasında İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını ama Binali Yıldırım'ın kaybetmediğini kaydetti.

"Erdoğan ve onun temsil ettiği her şeyi tek başına yönetme ihtirası, kaybetmiştir." görüşünü savunan Torun, seçmenin gidişattan memnun olmadığını, değişim isteğini yüksek sesle dile getirdiğini belirtti. Torun, "CHP, kendi yetiştirdiği ilçe belediye başkanları ile girdiği büyükşehirlerde seçimleri kazanmıştır. Demokrasi, adalet ve huzur talebi kazanmıştır." ifadelerini yer verdi.

Toplumun adalet istediğini ve kutuplaşmaya karşı olduğunu vurgulayan Torun şunları kaydetti:

"Tüm adaletsiz ve kirli seçim ortamına rağmen seçmenler değişim istediği mesajını güçlü şekilde verdi. Seçmen kavgacı ortamın, siyasetin giderek kirlenen dilinin bir an önce son bulmasını istediğini gösterdi. Son gece oyunlarına rağmen adalet kazandı. Çünkü toplum adalet duygusuna sahip olduğunu, adil olmayan uygulamaları benimsemediğini göstermiştir. Tek adam yönetimini haksız ve adaletsiz bulduğunu ortaya koymuştur.