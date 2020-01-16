CHP'den şehit ve gazilere toplanan yardım paraları için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şehit yakınları ve gazilere toplanan yardım paralarının dağıtılması için hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özkoç, Meclis'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

15 Temmuz hain darbe girişimine engel olmak isteyen vatandaşların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ve Cumhuriyet'e bağlı oldukları için meydanlara çıktıklarını ifade eden Özkoç, o gün vatandaşlardan bazılarının hayatlarını kaybettiğini, bazılarının ise yaralanarak gazi olduklarını hatırlattı.

Engin Özkoç, 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ve gaziler için 309 milyon lira, Beşiktaş'ta şehit olanların yakınları için de 55 milyon lira toplandığını belirterek, "Bu para şehit ailelerine verilmedi. Bu süre zarfında bir vakıf kurulmadı. Bu paralar, boşalttıkları Hazinenin açıklarını kapatmak için kullanıldı." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu takip ettiğini ve gündeme getirdiğini vurgulayan Özkoç, iktidarın, yardım paralarının dağıtılması için kurulduğunu belirttiği vakfın hala çalışmalarına başlamadığını ileri sürdü.