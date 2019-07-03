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CHP’den ’şehitlik’ unvanı çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “FETÖ’nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “FETÖ’nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor. 15 Temmuz’da darbe girişimde bulunanlarla kumpas davalarını yürütenler aynı örgüt” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, Ergenekon soruşturması ve davalarının FETÖ’nün yargı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti’ni tahrip etmeye yönelik bir eylemi olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek, ”FETÖ’nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor. 15 Temmuz’da darbe girişimde bulunanlarla kumpas davalarını yürütenler aynı örgüt” diye konuştu.

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