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  4. CHP'den şeker fabrikalarına işçi alımına ilişkin açıklama

CHP'den şeker fabrikalarına işçi alımına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "TÜRKŞEKER hangi akla hizmet ediyorsa geçici işçiler dururken İŞKUR üzerinden daimi işçi alıyor. Kadrolu işçi alınacaksa öncelik bu işçilere verilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜRKŞEKER hangi akla hizmet ediyorsa geçici işçiler dururken İŞKUR üzerinden daimi işçi alıyor. Kadrolu işçi alınacaksa öncelik bu işçilere verilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, dünyanın en güzel şekerlerinin üretildiği fabrikaların peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

AK Parti'nin fabrikaları sattığını, yılların birikimini yok pahasına elden çıkardığını iddia eden Ağbaba, satışı yapılmayan fabrikalarda ise yeni sorunlar yaratmak için uğraşıldığını savundu.

Şeker fabrikalarında çalışan 1400 geçici işçinin gelecekleriyle ilgili kaygılı bir bekleyişe girdiğini ifade eden Ağbaba, TÜRKŞEKER'e ait fabrikalarda 15-20 yıldır geçici olarak çalışan işçiler dururken, dışarıdan daimi işçi alımının ciddi sıkıntılar yaratacağını, mevcut işçilerin de kadrolu yapılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"TÜRKŞEKER hangi akla hizmet ediyorsa geçici işçiler dururken İŞKUR üzerinden daimi işçi alıyor. Başvurular alındı. Önümüzdeki günlerde TÜRKŞEKER'e bağlı 15 fabrikada çalıştırmak için İŞKUR üzerinden 1500 kişi alımı tamamlanacak. Oysa bu 15 şeker fabrikasında 1400 geçici işçi var. Bu insanlar mağdur ediliyor. Bu şekilde devam ederse 100 yıl çalışsalar da emekli olamazlar. Bu işçilere, emekçilere hepimizin bir vefa borcu var. Bu insanlar şeker fabrikalarına ömrünü vermişler. 15-20 yıl emek vermişler. Bu işçileri dışlayıp dışarıdan daimi işçi almak kabul edilemez. Kadrolu işçi alınacaksa öncelik bu işçilere verilmeli. Liseyi yeni bitirmiş bir genci, 19 yaşındaki bir kişiyi getirip 20 yıldır emek veren işçilerin başına amir olarak koyarsanız çalışma barışı bozulur. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, kadrolu işçi alınacaksa önce fabrikalarda çalışan işçiler kadroya geçirilmeli, ardından dışarıdan alım yapılmalıdır."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkşeker

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