HABER

CHP'den Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel PM toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak - Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "4 Eylül'ün Cumhuriyetimizin tarihinde çok değerli bir yeri var. Bağımsızlık mücadelesinin benimsendiği Sivas'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Biz, hem bu özel günün anlamı içinde olmak hem de Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kentte bulunmak için 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız"

MEHMET TOSUN - CHP Parti Meclisi (PM), ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta toplanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, partinin Eylül ayındaki PM toplantısının tarihi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin yıl dönümüne göre belirlendi.

Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu başkanlığında Sivas'ta bir araya gelecek CHP yönetimi, ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapacak.

Kılıçdaroğlu, daha sonra PM üyeleriyle bir araya gelerek, gündemdeki iç ve dış gelişmeler ile partinin gelecek dönemdeki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kapsamında, CHP'nin kuruluş ilkelerine de vurgu yapılacak toplantıdan bir bildiri çıkması bekleniyor.

Toplantılar sonrası Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Sivas'taki etkinliklere katılacak, vatandaşlarla buluşacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin, aynı zamanda CHP'nin de ilk kongresi olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Partisinin, 9 Eylül 1923'te "Halk Fırkası" adıyla kurulmasına rağmen, asıl kuruluş tarihinin 4 Eylül olarak anıldığını belirten Torun, bu tarihin kendileri için çok ayrı bir öneminin olduğunun altını çizdi.

Bu tarihte, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş temellerine önemli bir taşın konulduğuna işaret eden Torun, "4 Eylül'ün Cumhuriyetimizin tarihinde çok değerli bir yeri var. Bağımsızlık mücadelesinin benimsendiği Sivas'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Biz, hem bu özel günün anlamı içinde olmak hem de Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kentte bulunmak için 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız." dedi.

- "Kuruluş ruhuyla hareket ediyoruz"

CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu ifade eden Torun, bugüne kadar demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü getirme adına büyük bedeller ödediğini dile getirdi.

Darbelere, kapatmalara rağmen CHP'nin mücadelesinden vazgeçmediğinin altını çizen Torun, şöyle konuştu:

"Bizim ruhumuz Sivas Kongresi'nde, Sivas'tadır. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında sorumluluğumuzun farkındayız. Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ruhla hareket ederek Türkiye'de demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü egemen kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını çok seviyoruz. Birlik beraberlik içinde, 'sen, ben' demeden, hiçbir şekilde ayrışmadan, bu ülkenin farklılıklarını zenginlik olarak kabul ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda Sivas'ta gerçekleştireceğimiz toplantılar bizim için ayrı bir önem ifade ediyor. Toplantılarımızın verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum."

CHP'nin Sivas'ta bir dizi etkinlik de gerçekleştireceğini belirten Torun, şair ve yazar Sunay Akın'ın bir gösterisinin olacağını kaydetti.

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Vali Yaman'dan 'hediye' iddialara yanıtVali Yaman'dan 'hediye' iddialara yanıt
Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası konuştuFaik Öztrak MYK toplantısı sonrası konuştu
Anahtar Kelimeler:
Chp Parti Meclisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu PM SİVAS KONGRESİ

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Diğer Haberler
Vali Yaman'dan 'hediye' iddialara yanıt

Vali Yaman'dan 'hediye' iddialara yanıt

Son dakika: Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Muharrem İnce, görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

Ahmet Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.