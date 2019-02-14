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CHP'den "Sokak Ekonomisi Çalıştayı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

CHP Emek Büroları tarafından, sokakta çalışan esnafın sorunlarına dikkati çekmek amacıyla yarın TBB Litai Konukevi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile "Sokak Ekonomisi Çalıştayı" gerçekleştirilecek - CHP MYK yarın yerel seçim gündemi ile yeniden toplanacak. Toplantıda belediye meclis üyeleri listeleri ele alınacak

CHP Emek Büroları tarafından sokakta çalışan esnafın sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile "Sokak Ekonomisi Çalıştayı" düzenlenecek.

Koordinatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı çalıştay, yarın saat 09.30'da TBB Litai Konukevi'nde gerçekleştirilecek.

Çalıştay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması ve Dr. Osman Sirkeci'nin "Küresel Sokak Ekonomisi" sunumu ile başlayacak.

Geri dönüşüm işçileri, sokak sanatçıları ve kadın üreticilerin sunumlarıyla devam edecek çalıştayda, kısa sokak tiyatrosu, sokak kemancısı dinletisi, Abdallar müzik şöleni olacak ve Sokakların Rengi Fotoğraf Sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, bu çalıştayı, sokak çalışanlarının statülerinin belirlenerek kent yaşamına entegrasyonunun sağlanması ile sokakta barış ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştireceklerini belirterek, "Sokakta diyalog ve barış, hukuk ve katılımcı demokrasinin, yerinden yönetişimin, huzur ve çalışma hayatının güvencesidir. İş güvencesi mutlu bireyler ve huzurlu toplum demektir." dedi.

- CHP MYK toplanacak

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yarın saat 14.00'te yerel seçim gündemi ile yeniden toplanacağı belirtildi.

MYK'da, belediye meclis üyelikleriyle ilgili görüşme yapılacağı ve listelerin karara bağlanılacağı öğrenildi.

CHP Parti Meclisi, belediye başkan adaylarının tamamına yakınını belirlemiş, kalan az sayıdaki yer için de yetkisini MYK'ya vermişti.

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