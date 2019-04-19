CHP'den Soma'daki maden faciası sanığı Gürkan'ın tahliyesine tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma faciası davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesini, "Bu tahliye kararıyla hepimizin içini yakmış, 301 şehidimizin de kemiklerini sızlatmışlardır." diye değerlendirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mayıs 2014'te yaşanan Soma katliamının ilk gününden itibaren, yaşamını yitirenlerin geriye gelmeyeceğini ancak yeni bir facia yaşanmaması ve Soma'nın tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasında tüm partilerin uzlaşma içinde olduğunu anımsattı.

Tüm siyasi partilerin ve kamu vicdanının üzerinde ulusal uzlaşıyla durduğu bir başka konunun da suçluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği olduğuna işaret eden Özel, 13 Mayıs 2014'te ve o tarihten sonra neredeyse her gün, "Unutursak yüreğimiz kurusun" denildiğini belirtti. Özel, bugünün artık yüreklerin kuruduğu gün olduğunu ileri sürdü.

O günlerde alınması gereken önlemlerin konuşulduğunu ve TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonunun, ocaklarda yeni facialar yaşanmaması için kapsamlı bir rapor hazırladığını hatırlatan Özel, şunları kaydetti: