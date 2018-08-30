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CHP'den soru önergeleri için TBMM Başkanı Yıldırım'a çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 11:38 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru önergelerinin zamanında yanıtlanması için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bir yazı gönderdi - Özel: - "Soru önergesi yöneltilen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların anayasa ve içtüzükte belirtildiği süre içinde yanıt vermelerinin sağlanması, süresi içinde yanıt vermeyenlerin uyarılması noktasında üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyorum"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, anayasa ve içtüzükte belirtilen süre içinde soru önergelerine yanıt vermelerini sağlaması, süresi içinde yanıt vermeyenlerin uyarılmasını istedi.

Özel, yazılı soru önergelerinin süresi içinde yanıtlanmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bir yazı gönderdi.

Yazısında TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarının, anayasanın 98. maddesinde belirtildiğini, bu yollardan en çok kullanılanının yazılı soru önergesi olduğunu anımsatan Özel, bu maddenin ayrıca cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarca yazılı soru önergelerinin 15 gün içinde cevaplanması gerektiğini hüküm altına aldığını kaydetti.

Özgür Özel, TBMM İçtüzüğü'nün "Yazılı sorunun cevabı" başlıklı 99. maddesinin, yazılı soruların en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerektiğine, süresi içinde cevaplandırılmayan sorular için Meclis Başkanı'na ilgili bakanlara dikkat çekme yazısı gönderme sorumluluğu yüklediğine işaret etti.

Özel, Yıldırım'ın, TBMM Başkanı seçildiği 12 Temmuz 2018 günkü birleşimde yaptığı teşekkür konuşmasında, "Meclis soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Görev sürem içerisinde milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerimizin bölgelerine yönelik taleplerinin, sorunlarının gündemde tutulması ve hükümet nezdinde etkin şekilde takip edilmesi konusunda üzerime düşen sorumluluğu bihakkın yerine getireceğimi bilmenizi isterim." ifadelerini anımsattı.

TBMM'nin internet sitesinden eriştikleri verilere göre TBMM Başkanlığınca işleme konulan ilk soru önergesinin Başkanlığa geliş tarihinin 10 Temmuz 2018 olduğunu aktaran Özel, TBMM Başkanı Yıldırım'a gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

"Halen işlemde olan 405 soru önergesi incelendiğinde 25 Temmuz 2018’den sonra verilen soru önergelerinin işleme konulmadığı anlaşılmaktadır. Hali hazırda yalnızca 5 soru önergesinin yanıtlandığı, bu önergelerin ise yanıtlama süresinin 1 ayı bulduğu görülmektedir.
TBMM Başkanı olarak, yalnızca üyesi olduğunuz AK Parti ya da seçilmenize oylarıyla katkı veren MHP'nin değil, hangi siyasi partiden olursa olsun 596 milletvekilinin tamamının hukukunu gözetmek ve anayasa ile içtüzüğün size yüklemiş olduğu sorumlulukları ve ödevleri yerine getirmek zorundasınız.
CHP Grubu olarak 16 Nisan referandumuyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle kuvvetler ayrılığının kuvvetler birliğine dönüşeceğini vurgulamamıza karşın, o süreçte 'Başbakan' sıfatıyla yaptığınız konuşmalarda Meclis'in daha güçlü hale getirileceğini savunmuştunuz.
Kabinenin mevcut üyelerinin, yasama organı üyesi milletvekillerine karşı sorumluluğunu yerine getirmeleri noktasında ve yasama organının daha güçlü hale getirilmesi konusunda TBMM Başkanı olarak üzerinize düşen görevler bulunmaktadır.
Bu çerçevede soru önergelerinin işleme alınması sürecinin hızlandırılması, soru önergesi yöneltilen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların anayasa ve içtüzükte belirtildiği süre içinde yanıt vermelerinin sağlanması, süresi içinde yanıt vermeyen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların uyarılması noktasında üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyorum."

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel soru önergeleri TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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