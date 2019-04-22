CHP'den Sri Lanka'daki terör saldırılarına kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarını en güçlü duygularla kınadıklarını bildirdi.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, dün başkent Kolombo da dahil olmak üzere farklı şehirlerdeki oteller ve Paskalya ayini yapılan kiliseleri hedef alan terör saldırılarında şu ana kadar 290 kişinin hayatını kaybettiğini ve 500'den fazla kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

"Bu terör saldırılarını en güçlü duygularla kınıyoruz." ifadesini kullanan Çeviköz, şunları kaydetti:

"Sri Lanka halkının huzur ve barışını hedef alan bu hain terör saldırılarının, küresel ölçekte de olumsuz etkileri olabileceğinden endişe duyuyoruz. Başta Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Maithripala Sirisena olmak üzere, on yıl önce sona eren iç savaştan bu yana barış içinde yaşayan tüm Sri Lanka halkına başsağlığı diliyor ve yaralılar için acil şifa temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ile Yiğit Ali Çavuş'a Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabır dileklerimizi iletiyoruz."

