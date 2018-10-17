CHP'den staj ve çıraklık süresinin emekliliğe sayılması talebi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, staj ve çıraklık süresinin emeklilik hesaplamasına dahil edilmesini isteyerek, "Staj sigortası mağdurları yasal düzenleme bekliyor." dedi.
Karabat, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, staj süresinin emekliliğe sayılmasına ilişkin toplumun çeşitli kesimlerinin talepleri bulunduğunu söyledi.
Stajyerlik uygulamalarında keyfiyet, çalışma saatlerinin yoğunluğu, öğrencilerin emeklerinin karşılığını yani ücretini alamaması ve staj sırasında maruz kaldıkları olumsuz durumların, kendilerini meslekten daha başlangıçta soğuttuğuna işaret eden Karabat, öğrencilerin eşit ve keyfiyetten uzak bir staj süresi geçirmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Normal staj süresinin emeklilik için başlangıç kabul edilmediğini ancak meslek stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanların isterlerse doğum borçlanması yaparak emekliliklerini 4 yıl öne alabildiklerine dikkati çeken Karabat, "Staj sigortası mağdurları yasal düzenleme bekliyor." dedi.
Meclisten 1987 yılında geçen bir yasayla isteyenlerin çıraklık ve meslek lisesi staj süresini tıpkı askerlik gibi borçlanması için bir hak elde ettiklerini hatırlatan Karabat, "Bugün de binlerce stajyer ve çırak, o yılları borçlanıp emeklilik primlerini kendi ceplerinden ödeyip emeklilik için başlangıca saydırmak istiyorlar. CHP olarak TBMM bünyesinde söz konusu sigortalılık süresinin emekliliğe sayılması noktasında girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
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