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CHP'den Suriye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 10:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "CHP, Suriye dahil olmak üzere, Türkiye'nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sorunların askeri güç kullanmaksızın, barışçı yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "CHP, Suriye dahil olmak üzere, Türkiye'nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sorunların askeri güç kullanmaksızın, barışçı yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunan ABD askeri unsurlarının çekileceğine ilişkin açıklamasının, Suriye'de yeni bir döneme girileceğine işaret eden önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu kararın olası yansımalarının dikkatle değerlendirilmesinin yerinde olacağını vurgulayan Çeviköz, "Her şeyden önce, bu çekilmenin kış şartlarında gerçekleşeceği ve normal koşullarda birkaç ay süreceği dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla bölgede yeni bir askeri hareketliliğin başlayacağı da gözden kaçırılmamalıdır. Bu hareketliliğin herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması önem taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ABD askerlerinin çekilmesinin, ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye topraklarında DEAŞ'a karşı sürdürdüğü mücadelenin tamamıyla sona erdiği ve koalisyon güçlerinin tümünün Suriye'den çekileceği anlamına gelmediğine değinen Çeviköz, koalisyona katılan diğer ülkelerin henüz askerlerini çekme niyetinde olmadıklarını açıklamalarının da bu bağlamda dikkati çektiğini bildirdi.

CHP'nin öteden beri Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine önem veren bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Çeviköz, ABD askerlerinin çekilmesinin ise Suriye'de bu konularda olumsuz bir gelişmeye yol açmamasını umduklarını ifade etti.

Ünal Çeviköz, şu görüşlerini paylaştı:

"Suriye topraklarında bulunan yabancı askeri unsurların zaman içinde ABD örneğinde olduğu gibi çekilme kararı almalarının Suriye'nin geleceği hakkındaki kararları SuriyeIilerin vermesine de olumlu katkıda bulunacağını düşünüyoruz. CHP, Suriye dahil olmak üzere, Türkiye'nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sorunların askeri güç kullanmaksızın, barışçı yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır. Bu yaklaşım tüm aktörlerle diyalog içinde bulunulmasını da gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Suriye ile Türkiye arasında, Adana mutabakatı ruhuna uygun olarak, sorunun çözümüne katkıda bulunacağı muhakkak olan diyalog ortamının sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Çekilme kararının yaratacağı ortamda, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine zarar verebilecek fırsatçı ve maceracı davranışlar içine girmek isteyecek unsurların olabileceği de dikkate alınmalıdır. Bu tür davranışlardan kaçınılması gerekir. Cenevre'de sürdürülen barış görüşmelerinin ve Suriye Anayasası'nın hazırlanması çalışmalarının bu bağlamda daha da önem kazandığı düşünülmektedir.

Defalarca vurguladığımız gibi, bölgede barışın sağlanmasına yönelik arayışlarda CHP'nin ortaya attığı Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) önerisi bu bağlamda önemli bir fırsat oluşturacaktır."

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