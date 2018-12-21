CHP'den Suriye açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "CHP, Suriye dahil olmak üzere, Türkiye'nin komşu coğrafyasını oluşturan Orta Doğu bölgesinde mevcut tüm sorunların askeri güç kullanmaksızın, barışçı yollardan ve diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yanadır." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunan ABD askeri unsurlarının çekileceğine ilişkin açıklamasının, Suriye'de yeni bir döneme girileceğine işaret eden önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu kararın olası yansımalarının dikkatle değerlendirilmesinin yerinde olacağını vurgulayan Çeviköz, "Her şeyden önce, bu çekilmenin kış şartlarında gerçekleşeceği ve normal koşullarda birkaç ay süreceği dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla bölgede yeni bir askeri hareketliliğin başlayacağı da gözden kaçırılmamalıdır. Bu hareketliliğin herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması önem taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ABD askerlerinin çekilmesinin, ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye topraklarında DEAŞ'a karşı sürdürdüğü mücadelenin tamamıyla sona erdiği ve koalisyon güçlerinin tümünün Suriye'den çekileceği anlamına gelmediğine değinen Çeviköz, koalisyona katılan diğer ülkelerin henüz askerlerini çekme niyetinde olmadıklarını açıklamalarının da bu bağlamda dikkati çektiğini bildirdi.