CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak olan konferans kapsamında, Ünal Çeviköz'ün yönetiminde, "Suriye sorununun uluslararası boyutu," eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli diplomat Faruk Loğoğlu yönetiminde, "Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları sorunlar," AKP hükümetlerinin ilk dışişleri bakanlarından Yaşar Yakış yönetiminde "Toplumsal yaşam ve uyum," gazeteci Aydın Selcen yönetiminde "Bölgedeki aktörlerin stratejik konumları" ve eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın yönetiminde "Yerel yönetimlerin rolü, sorunlar, öneriler" başlığıyla 5 ayrı panel düzenlenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Veli Ağbaba'nın organize ettiği Uluslararası Suriye Konferansı'nın ana teması, "Suriye'de barışa açılan kapı" olarak belirlendi.

CHP'nin Eylül ayı ortasında yapmayı planladığı ancak 16 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye, İran, Rusya üçlü zirvesi nedeniyle 28 Eylül'e çektiği konferans, İstanbul'da yapılacak. ABD ve Rusya'nın yanı sıra, bölge ülkeleri ve Suriye'den isimler de konferansa davet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımyla 16 Eylül'de yapılan Suriye zirvesinin yankıları sürerken, muhalefet partisi CHP, ilk kez "Uluslararası Suriye Konferansı" düzenliyor.

CHP, 28 Eylül'de ilk kez uluslararası bir Suriye konferansı düzenliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye konusunda hükümete de yol gösterici çözümler sunmayı hedefliyoruz" diyor.

"Suriye sorununun çözümü ve ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin barış içinde yeniden vatan topraklarına dönebilmelerine zemin hazırlayacak bir ortamın sağlanması için öncelikle Suriye'nin komşularının bir araya gelmesi ve bu sorunu Suriye ile birlikte ele almaları önem taşımaktadır. CHP, Suriye sorununun başından itibaren bu konunun Suriye'nin komşularının ve bölgenin kendi dinamiklerinin oluşturacakları bir ortak zeminde irdelenmesi gerektiğini savunmuştur. Düzenlenecek uluslararası bir konferansın da temel amacı bu ortak zeminin yaratılması imkânlarının araştırılması olacaktır. Bu konferans Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara, örneğin Cenevre konferansına, Astana sürecine veya Soçi sürecine bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bu konferans bu çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamayı, ancak her şeyden önce Suriye'nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Konferans, bu amaçla Suriye'nin insan kaynaklarının başka ülkelerde içinde bulundukları durumu, konunun uluslararası boyutunu, komşu ülkelerin Suriye'nin sorununun çözümüne ne gibi katkılarda bulunabileceklerini ve Suriye'nin komşularıyla nasıl bir eşgüdüm oluşturabileceğini anlamayı da hedeflemektedir."

Sunumda, CHP'nin böyle bir konferans düzenlemesinin amacı şöyle anlatıldı:

Konferans programına ilişkin sunumda da Suriye'nin 2011 yılından bu yana iç huzur ve barışı kaybettiğine dikkat çekilerek, ülke nüfusunun önemli bir kısmının yurt dışında başka ülkelerde "sığınmacı/mülteci" konumunda olduğu anımsatıldı.

Konferansa AB Türkiye Temsilciliği, ABD ve Rusya'nın yanı sıra, İran, Irak, Lübnan, Suriye, Irak'tan çok sayıda uzman ve gazeteci davet edildi.

"Suriyeli sığınmacıların ortak sorunları saptanacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti olarak ilk kez düzenleyecekleri "Uluslararası Suriye Konferansı" konusunda BBC Türkçe'ye değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın Suriye politikasındaki hataları nedeniyle Türkiye'nin dış politika konusunda bir çıkmaza sokulduğunu belirten Çeviköz, Suriye'nin geleceğini belirlemeye yönelik adımlar atılırken, Suriye yönetimiyle diyalog kurulması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin dış politikası belirlenirken, özellikle Suriye gibi önemli bir konuda, parlamentodaki siyasi partilerin de görüşlerinin alınması gerektiğini, ancak bu yöndeki çağrılarına iktidar partisi AKP'nin olumlu yanıt vermediği ifade eden Çeviköz, bunun üzerine CHP olarak konferansı düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Konferansı Eylül ortası olarak planladıkları ancak 16 Eylül'deki üçlü zirve ile çakışacağı için 28 Eylül'e ertelediklerini belirten Çeviköz, şu görüşleri dile getirdi:

"Geniş katılımla uluslararası konferans düzenliyoruz. Ana başlığı 'Suriye'de barışa açılan kapı' olarak belirledik. Bölgesel sorunların çözümünde bölge ülkelerinin önemli rolü olacağını düşünüyoruz. Bu konferansta maksat, bölge ülkeleri olan Lübnan, Ürdün, Irak, İran gibi ülkelerin de sorunun çözümü konusunda düşüncelerini dile getirmelerine imkan sağlamak. Yerlerinden edilen Suriyelilerin sığındıkları ülkelerde yaşadığı ortak sorunların neler olduğunu belirlemek istiyoruz. CHP olarak, Suriye konusunda hükümete de yol gösterici çözümler sunmayı hedefliyoruz."