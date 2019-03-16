Açıkel, şunları kaydetti:

"AKP, son 5-6 yılda Suriyeli sığınmacılara 35 milyar dolar yani yaklaşık 190 milyar lira harcadığını ileri sürmüştür. Bu rakam, her Suriyeli için kişi başı yıllık 2 bin 500 dolar, 5 kişilik bir aile için ise yıllık 12 bin 500 dolar harcandığı anlamına gelmektedir ancak bu büyük meblağa karşın, AKP ne Suriyeli sığınmacıların savaş yaralarını sarabilmiş, travmalarını ve sorunlarını çözebilmiş ne de yurttaşlarımızın bu ani nüfus artışından ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkilenmesinin önüne geçebilmiştir.

On milyarlarca liralık kamu kaynağı denetimden ve şeffaflıktan uzak bir biçimde harcanmıştır. Suriyelilerin kayıt dışı çalıştırılması, sığınmacıların ekonomik kriz ortamında ucuz iş gücü olarak görülmesi, yurttaşlarımızı ya işsiz bırakmakta ya da işlerini kaybetmemek için kayıtsız ve düşük ücretle çalışmaya zorlamaktadır. Kayıt dışı işletmeler ve sayıları bir milyonu geçen kaçak işçiler yüzünden vergi ve istihdam kayıpları yaygınlaşmakta, bazı illerimizde çok yoğun işsizlik ve haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki günlerde AKP’nin Suriyeli sığınmacıları ülkemizde insan onuruna yakışmayacak biçimde yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum ettiğini gözler önüne serecek bir politika notu daha paylaşacağız."

