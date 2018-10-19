CHP'den Suudi gazeteci Kaşıkçı için araştırma istemi

Araştırma önergesinin gerekçesinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Konsolosluk binasında ve Başkonsolos'un konutunda zamanında arama yapılıp yapılmadığına ilişkin tartışmalara, 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 41. maddesinin yerine getirilmediğine ilişkin görüşler de eklenmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri ve bakanların aksi yöndeki açıklamalarına karşın bu madde, konsolosluk memurlarının ağır bir suç halinde ve yetkili adli makamın kararı ile tutuklanmalarını ve gözaltına alınmalarını olanaklı kılıyor. Dakikaların dahi önemli olduğu bir konuda, Türkiye'ye saatlerin değil günlerin hatta haftaların kaybettirilmesi ortadayken, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve ilgili bakanların bazı kaygılarla süreci ağırdan almaya çalışmaları Türkiye'nin itibarını da zedelemiştir.

Dünya kamuoyunun çok yakından takip ettiği, hem kriminal hem diplomatik boyutları olan Kaşıkçı olayının, ülkemizin itibarına daha fazla zarar vermemesi, TBMM'nin duruma el koyması gerekmektedir. Hükümetin bu vahim hadiseyi pazarlık konusu yaptığı ve olayı örtbas etmeye çalıştığına dair endişelerin Türkiye'nin uluslararası itibarına ve güvenilirliğine düşürdüğü gölge ancak TBMM'nin devreye girmesiyle giderilebilir. Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin yaşananların tam olarak açığa çıkarılması, bu vahşice katliamın sorumlularının tespit edilmesi, yürütme organının süreç içindeki eksikliklerinin belirlenmesi ve yasama organının Türkiye'nin itibarını koruyacak adımlar atabilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."

