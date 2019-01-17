HABER

CHP'den Tank Palet Fabrikası'na ilişkin araştırma talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 17:06 | Son Güncelleme

CHP'den Tank Palet Fabrikası'na ilişkin araştırma talebi

CHP, "Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilme sürecine" ilişkin Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 19 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla mülkiyeti Hazineye ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi, işletme hakkı süresinin 25 yıl olması ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nın, Fırtına Obüslerini, Poyraz mühimmat ikmal araçlarını, gündüz ve gece görüş dürbünlerini, tank ve tırtıllı araç paletlerini üreten, Leopar Tanklarının onarımını yapan, ülke savunması açısından stratejik önemdeki tesislerden biri olduğu, verimlilik açısından Türkiye’de üç kez en verimli iş yeri seçildiği vurgulandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile BMC firması arasında 9 Kasım 2018'de ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi kapsamında bir sözleşme imzalandığı, bu kapsamda 7 Aralık 2018'de BMC tarafından 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesindeki tank üretim atölyesi ve bu atölyenin yanında bulunan depolama alanının bedelsiz olarak firmaya 24 ay süreyle tahsis edilmesinin talep edildiği savunuldu.

Bu talebin, özelleştirme kararının alınmasından sonra 25 Aralık 2018'de işleme konulduğunun savunulduğu gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Talep edilen birimler, hukuken mümkün olmamasına ve özelleştirme ihalesinin tarafsız bir şekilde yapılmasını engelleyecek hukuk dışı bir işlem olmasına rağmen 3212 sayılı Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gerekçe gösterilerek ilgili firmaya tahsis edilmiştir. Özelleştirme süreci devam ederken yapılan tahsis işlemi ile Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, TSK’nin can damarı konumundaki Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nın Türk ordusundan alınarak Katar ordusunun sahibi olduğu bir şirkete verildiğini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizin ulusal çıkarları açısından kabul edilemez olan bu durum, vatandaşlarımız tarafından tepkiyle karşılanmış, milli güvenliğimizle ilgili kaygı ve endişelere neden olmuştur. Bu kapsamda Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilme sürecinin araştırılarak, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi ve milli güvenliğimizle ilgili kaygı ve endişelerin giderilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Bakan Çavuşoğlu: Güvenli bölge, Suriye’nin istikrarı için önemliBakan Çavuşoğlu: Güvenli bölge, Suriye’nin istikrarı için önemli
Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (2)Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araştırma Önergesi CHP grup başkanvekilleri sakarya Tank-Palet Fabrikası

En Çok Okunan Haberler

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Cumhur İttifakı için çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

Kameraların karşısına geçip istifa etti!

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.