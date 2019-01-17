CHP'den Tank Palet Fabrikası'na ilişkin araştırma talebi

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nın, Fırtına Obüslerini, Poyraz mühimmat ikmal araçlarını, gündüz ve gece görüş dürbünlerini, tank ve tırtıllı araç paletlerini üreten, Leopar Tanklarının onarımını yapan, ülke savunması açısından stratejik önemdeki tesislerden biri olduğu, verimlilik açısından Türkiye’de üç kez en verimli iş yeri seçildiği vurgulandı.

Özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi, işletme hakkı süresinin 25 yıl olması ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 19 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla mülkiyeti Hazineye ait, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin, özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile BMC firması arasında 9 Kasım 2018'de ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi kapsamında bir sözleşme imzalandığı, bu kapsamda 7 Aralık 2018'de BMC tarafından 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesindeki tank üretim atölyesi ve bu atölyenin yanında bulunan depolama alanının bedelsiz olarak firmaya 24 ay süreyle tahsis edilmesinin talep edildiği savunuldu.

Bu talebin, özelleştirme kararının alınmasından sonra 25 Aralık 2018'de işleme konulduğunun savunulduğu gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Talep edilen birimler, hukuken mümkün olmamasına ve özelleştirme ihalesinin tarafsız bir şekilde yapılmasını engelleyecek hukuk dışı bir işlem olmasına rağmen 3212 sayılı Kanun'un 2. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gerekçe gösterilerek ilgili firmaya tahsis edilmiştir. Özelleştirme süreci devam ederken yapılan tahsis işlemi ile Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, TSK’nin can damarı konumundaki Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nın Türk ordusundan alınarak Katar ordusunun sahibi olduğu bir şirkete verildiğini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizin ulusal çıkarları açısından kabul edilemez olan bu durum, vatandaşlarımız tarafından tepkiyle karşılanmış, milli güvenliğimizle ilgili kaygı ve endişelere neden olmuştur. Bu kapsamda Sakarya’da bulunan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilme sürecinin araştırılarak, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi ve milli güvenliğimizle ilgili kaygı ve endişelerin giderilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."

