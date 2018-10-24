CHP'den TBMM Başkanı Yıldırım'a çağrı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nun bir an önce TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a çağrıda bulundu.

Özel, Yıldırım'a gönderdiği başvuru yazısında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması olarak idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını hukuka, hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla anayasal bir kurum olarak kurulduğunu anımsattı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, verdiği kararlarla kamu kurumlarına kritik tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Özel, parlamentoya karşı sorumluluğu bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun daha işlevli hale getirilmesi ve kuruma itibar kazandırılmasının, milletvekillerinin ve Meclisin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Özel, 2017 yılı itibariyle Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiyelerine kamu kurumlarının uyma oranının önceki yıllara oranla yükselse de halen istenilen seviyede olmadığını belirtti. Özel, bu yılın 8 ayında kurum tarafından verilen tavsiye kararlarından 120’sine kamu kurumlarının uymadığını, uymayanlar arasında Adalet, Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi önemli kurumların bulunduğuna işaret etti.