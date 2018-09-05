CHP, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, "adalet yürüyüşü sırasında ortaya çıkan dinleme skandalının ve Almanya'dan bu yazılımın satın alınma sürecinin ortaya çıkarılması, parlamentonun hukukunun korunması" için başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanı Yıldırım'a gönderilen yazıda, 15 Haziran - 9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen adalet yürüyüşünün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde Ankara'dan İstanbul Maltepe'ye kadar sürdürüldüğü anımsatıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması nedeniyle başlatılan ancak tüm alanlardaki hukuksuzluklara ve adaletsizliklere dikkat çekmek amacıyla sürdürülen yürüyüşün, yürütme organının temsilcileri tarafından eleştirildiğine, yüksek yargının bazı üyelerinin de yürüyüşe yönelik tepkilerini gizlemediklerine işaret edildi.

Yürüyüş sırasında "Finfisher" isimli bir yazılım şirketince geliştirilen bir uygulama ile aralarında milletvekillerinin de bulunduğu yürüyüş katılımcılarının bir internet sitesi üzerinden dinlendiği ortaya çıktığının ifade edildiği yazıda, yalnızca istihbarat örgütleri tarafından satın alınabilen bir yazılım yoluyla bu dinlemenin gerçekleştirilmesinin akıllarda çok ciddi soru işaretleri yarattığı vurgulandı.