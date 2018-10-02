CHP'den TBMM Başkanı Yıldırım'a içtüzük çağrısı

Bu toplantıda, sıfırdan bir içtüzük çalışmasının her parti grubundan bir temsilcinin katılımıyla kurulacak komisyonda ele alınmasının kararlaştırıldığına işaret edilen başvuruda, kendilerine ulaştırılan içtüzük değişiklik teklifi üzerinde çalışırken, mutabakata aykırı bir biçimde, Yıldırım'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına dün akşam saatlerinde 31 maddelik bir içtüzük teklifi sunulduğu belirtildi.

Kendilerine ulaştırılan ve Meclis Başkanlığına da Yıldırım'ın imzasıyla sunulan düzenlemenin, anayasa değişikliğinin gerektirdiği teknik düzenlemeleri aşan maddeler içerdiğinin savunulduğu başvuruda, şunlar kaydedildi:

"İlgili teklif, Başkanlık Divanı üye sayısının başkan hariç belirlenmesi, Meclis soruşturması önergelerinin yasama dönemi bittiğinde geçersiz sayılması, geçmişe dönük Yüce Divan’da yargılanma imkanı bulunmasına karşın eski başbakanlar hakkında bu yolun kapatılmış olması, TBMM bütçe taslağının genel sekreter tarafından hazırlanması, süresi içinde cevaplandırılmayan yazılı soru önergeleri için başkanın ilgili bakanlara dikkat çekme yazısı göndermesi uygulamasına son verilmesi ve yazılı soru önergelerine 500 kelime kısıtı getirilmesi gibi teknik düzenlemenin amacını aşan bu ve bunun gibi pek çok düzenleme içermektedir.

Aynı şekilde, yürütme temsilcilerinin komisyon ve genel kurulda temsili, konuşması ile bütçe kanun tekliflerinin görüşüldüğü oturumlara katılması gibi anayasa değişikliğine aykırı bir takım düzenlemeler de ilgili metne eklenmiştir. Anayasa değişikliği teklifi halkoyuna sunulduğunda sözlü soru önergelerinin kaldırılmasına gerekçe olarak bakanların TBMM’ye gelmeyeceği vurgulanmışken, getirilen bu değişiklik teklifinin referanduma sunulan metnin ruhuna aykırı olduğu ortadadır. Halkoyuna sunulan metinle yapılmak istenen rejim değişikliği cumhurbaşkanı danışmanlarınca 'tek kişilik bir hükümet modeli' ifadesiyle kamuoyuna anlatılmış ve yürütme temsilcisinin yalnızca 'cumhurbaşkanı' olabileceği vurgulanmışken içtüzük teklifine 'yürütme temsilcisi veya temsilcileri' ifadesinin eklenmiş olması ciddi bir tartışmayı beraberinde getirecektir.

Bu teklif, anayasaya uyum amaçlı teknik düzenlemelerin boyutunu aşan, muhalefetin sesini kısmaya dönük ifadeler içermesi bir yana 27 Eylül günü sağlanan mutabakata aykırıdır. Bu nedenle parti gruplarını toplantıya çağırmanız ve gerekli müzakereleri yaptıktan sonra içtüzük değişiklik teklifinin mutabakatla işleme konulması gerektiği yönündeki görüşümüzü bildiriyoruz."

