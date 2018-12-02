CHP'den tek adaylı eğilim yoklaması

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 6 kişiden 5'inin eğilim yoklamasından çekilmesi nedeniyle partililer mevcut belediye başkanı ve aday adayı Hakan Gök için sandık başına gitti.

Divriği Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğilim yoklamasında bin 13 üyeden 603'ü oy kullandı. Eğilim yoklamasındaki tek aday adayı ve mevcut belediye başkanı Hakan Gök 581 oy aldı, 22 oy geçersiz sayıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin aldığı karar gereği Türkiye'nin çeşitli illerinde eğilim yoklamaları yapıldığını söyledi.

Ön seçim yapamadıklarını ifade eden Karabat, "Çünkü ön seçim takvimi yerel seçimlere çok yakın olduğu için kısıtlanmış bir zamana denk geliyor. Adaylarımızı çok daha önceden açıklamamız gerekiyor." dedi.

- "Tek aday kalsa da partimiz aldığı kararı uygulayacaktır"

Divriği ilçesinde eğilim yoklamasını bugün gerçekleştirdiklerini aktaran Karabat, şunları kaydetti:

"Eğilim yoklaması kararı alındığında 6 aday vardı, tek aday kalsa da partimiz aldığı kararı uygulayacaktır. Neticede tek aday olsa da buradaki katılım oranı iradenin önemli bir göstergesi olacaktır. O açıdan buradaki seçimi önemsiyoruz. Katılımın yarıyı geçmiş olması da mevcut katılan arkadaşımız açısından önemli bir değerlendirme olabilir. Divriği'de gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir katılım var. Tek aday da olsa parti içi demokrasiye üyeler çok önem gösteriyorlar."